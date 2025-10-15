Tunisie: Skander Kasri, enfin, à l'ASG - «Très heureux de revenir»

Il avait été annoncé comme futur entraîneur de la Zliza depuis plus d'une semaine, mais le Comité directeur du Carrelage avait toujours démenti cette information. Il avait fallu attendre samedi, jour du premier contact de Skander Kasri avec ses nouveaux joueurs, pour comprendre les raisons de cette discrétion sur un accord déjà conclu.

«Ça ne m'a pas été facile d'arracher ma sortie de l'OB, la procédure a duré plus de temps que je ne l'avais pensé. C'est pourquoi l'officialisation de ma venue à Gabès a été retardée», a avoué le nouveau coach des Gabésiens. Avec quel objectif a-t-il accepté la tâche très lourde qui l'attend ?

« Pour moi, entraîner est une passion avant d'être un métier, a-t-il tenu à préciser. Donc, je ne fais pas trop de calculs pour évaluer mes chances de réussite avant d'apposer ma signature au bas d'un contrat. L'ASG est un club avec lequel j'ai eu de beaux souvenirs et deux bons parcours lors de deux précédentes expériences même si la deuxième a été très courte.

Je suis donc très heureux de renouer avec un club que je connais même si les états des lieux ont certainement changé. Je ne suis pas venu seulement pour le maintien. Je ne suis pas un entraîneur adepte du jeu avec dix derrière et des plans de jeu axés sur le contre. Je suis un fan, voire un obsédé du jeu d'attaque, bien entendu avec une bonne assise défensive et des équilibres indispensables à préserver entre les trois compartiments.

Je suis arrivé avec l'ambition de grimper vers le haut du classement pour terminer la saison dans le meilleur classement possible, loin des appréhensions et des sueurs froides de la bataille de la survie en Ligue 1. La douloureuse expérience avec EGSG la saison passée m'a beaucoup servi.

Je ne suis pas donc prêt à revivre avec ma nouvelle équipe un pareil triste scénario dont je ne me suis jamais senti coupable », avoue Skander Kasri qui prend les rênes de l'équipe à la tête d'un nouveau staff pour préparer les deux matches en déplacement contre l'USBG et l'ESM. Il aura à prendre d'emblée le taureau par les cornes pour sortir le Carrelage d'une très mauvaise série de six matches sans victoire.