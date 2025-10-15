Egypte: La société égyptienne MNT-Halan lève 71 millions de dollars lors de sa septième émission d'obligations titrisées

La licorne fintech égyptienne MNT-Halan a levé 3,4 milliards d'EGP (71,4 millions de dollars) grâce à sa septième émission d'obligations titrisées.

La licorne fintech égyptienne MNT-Halan a levé 3,4 milliards EGP (71,4 millions de dollars) grâce à sa septième émission d'obligations titrisées, étendant son record en tant que plus grand émetteur privé non bancaire du pays sur le marché de la titrisation.

Fondée en 2018, MNT-Halan fournit des services financiers numériques à la population non bancarisée d'Égypte, offrant des prêts aux microentreprises et aux PME, des paiements, du crédit à la consommation et du commerce électronique par le biais d'un écosystème numérique unifié. Depuis sa création, la société a déboursé plus de 11 milliards de dollars de prêts et sert plus de 8 millions de clients.

La dernière émission - structurée et arrangée par Commercial International Bank (CIB) et CI Capital - fait partie d'un programme de titrisation de 8 milliards EGP (168 millions de dollars) sur trois ans, approuvé par l'Autorité de régulation financière (FRA). Elle fait suite à une émission d'obligations d'entreprise de 49 millions de dollars en mai, reflétant le recours croissant de MNT-Halan aux marchés de capitaux locaux pour financer la croissance de son portefeuille de prêts dans un contexte de resserrement du financement du capital-risque.

La transaction renforce l'accès de la société aux marchés nationaux de la dette en Égypte, où les fintechs émergent en tant qu'émetteurs alternatifs clés aux côtés des banques traditionnelles et des sociétés de crédit-bail.

Points clés à retenir

La titrisation de 71 millions de dollars de MNT-Halan signale comment le secteur fintech égyptien approfondit son intégration avec les marchés de capitaux pour soutenir la croissance. La liquidité du capital-risque mondial restant limitée, les structures d'endettement - en particulier les titres adossés à des actifs et les véhicules de titrisation - sont devenues des outils de financement essentiels pour les prêteurs numériques à croissance rapide.

L'opération souligne la confiance des investisseurs dans la qualité du portefeuille de crédit de MNT-Halan et le soutien réglementaire de l'Égypte à l'innovation financière par le biais du cadre de titrisation de la FRA. Pour l'économie égyptienne, ces transactions canalisent l'épargne nationale vers des prêts productifs, comblant ainsi les lacunes des banques traditionnelles.

Les émissions obligataires continues de MNT-Halan illustrent une tendance plus large : Les fintechs africaines institutionnalisent le financement par le biais d'instruments du marché des capitaux, passant de la collecte de fonds de type startup à des modèles de financement durables et réglementés.