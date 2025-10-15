Gabon: POZI obtient 755 000 dollars dans le cadre de la première opération de capital-risque étrangère au pays

POZI, une start-up gabonaise spécialisée dans la télématique et la gestion de flotte, a levé 650 000 euros (755 000 dollars).

Il s'agirait de la première fois qu'une startup technologique gabonaise attire un investissement étranger en capital-risque.

Les fonds serviront à financer l'expansion régionale, en commençant par la Côte d'Ivoire, alors que POZI vise à connecter 35 000 véhicules sur 10 marchés africains d'ici 2030.

POZI, une startup gabonaise de télématique et de gestion de flotte, a levé 650 000 euros (755 000 dollars), une opération qui serait la première fois qu'une startup technologique gabonaise attire un investissement étranger en capital-risque.

Fondée à Libreville en 2020, POZI a construit une plateforme alimentée par l'IA qui va au-delà du suivi traditionnel des véhicules, en utilisant l'analyse prédictive pour anticiper les défaillances mécaniques, réduire les coûts d'exploitation et améliorer la sécurité routière. La startup gère actuellement plus de 2 500 véhicules connectés, desservant un mélange d'opérateurs de transport nationaux et de multinationales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le tour de table a été mené par Saviu Ventures, avec la participation d'Emsy Capital et les conseils juridiques de Chazai Wamba. Les fonds serviront à financer l'expansion régionale, en commençant par la Côte d'Ivoire, POZI ayant pour objectif de connecter 35 000 véhicules sur 10 marchés africains d'ici 2030.

"Ce financement marque une étape importante non seulement pour POZI, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème technologique du Gabon", a déclaré Loïc Kapitho, cofondateur et PDG. "Il montre que les startups gabonaises peuvent gagner la confiance des investisseurs internationaux et poursuivre une croissance régionale ambitieuse."

Points clés à retenir

La levée de 755 000 dollars de POZI est un moment historique pour la scène startup naissante du Gabon, signalant l'émergence du pays sur la carte VC de l'Afrique. L'opération souligne l'appétit croissant des investisseurs pour les solutions de mobilité et de logistique basées sur l'IA dans toute l'Afrique francophone - un secteur longtemps dominé par des acteurs du Kenya, du Nigéria et de l'Afrique du Sud.

La participation de Saviu Ventures renforce également la montée en puissance des fonds de capital-risque axés sur la francophonie, à la recherche d'opportunités sous-pénétrées en Afrique centrale. Pour POZI, le capital fournit à la fois une validation et une impulsion stratégique pour s'étendre en Côte d'Ivoire, un centre logistique régional clé. Plus largement, la transaction pourrait débloquer la visibilité pour les innovateurs gabonais, en attirant des investissements de suivi dans les technologies de transport, l'IdO et les entreprises axées sur la durabilité dans toute la région de la CEMAC.