Tunisie: Regard sur la Ligue 2 - EGS Gafsa et l'UST leaders

L'US Tataouine caracole en tête du groupe A, mais Baâth Bouhajla reste dans son rétroviseur. En poule B, Kalâa Sport a été corrigé par EGS Gafsa, néo-leader, alors que dans le même temps, l'Union de Ksour Essef, codauphin, a balayé le Croissant de Redeyef.

On a joué pour le compte de la 4e journée de L2 le week-end dernier, une ronde en deux temps qui a fini par livrer ses secrets. Tout d'abord, dans le cadre du groupe A, la journée a été profitable à l'US Tataouine qui a pris les commandes après sa courte victoire au stade Najib Khattab face à l'Astre de Agareb, grâce à une réalisation de Haroun Ayari, sur penalty signé dans le premier quart d'heure de jeu.

Un succès étriqué certes, mais suffisant pour permettre à l'UST de se hisser seule en tête. A Hammam-Lif, le succès des Verts contre l'Union de Bousalem a cependant mis du temps pour se dessiner. Et il aura fallu attendre la fin de la rencontre pour que Ragheb Nacef libère les banlieusards du sud, toujours en embuscade après-coup, en espérant prochainement fondre sur l'UST au classement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La 4e journée a aussi été mise à profit par le Sporting de Ben Arous, vainqueur au Bouali Lahouar chez l'Espoir de Hammam-Sousse, un onze qui n'arrive décidément pas à lancer sa saison. Mourad Ben Othman, vers l'heure de jeu, a permis aux banlieusards du sud de mener et de tenir jusqu'au bout. La surprise de cette ronde, du moins pour le groupe A, est venue de Mégrine où l'Association Mégrine Sport a fait voler en éclats la défense du Croissant Chebbien.

La preuve par quatre pour l'AMS alors que le CSC rentre dans les rangs après ce camouflet. A Kerkennah aussi, les insulaires de l'Océano Club ont commencé par être surpris par le Croissant de Msaken après un but de Mohamed Kechiche, avant de rétablir l'équilibre par Mejri en seconde période.

Autre équipe à s'être imposée en déplacement après le Scba, le Sfax Railways Sport s'est produit en conquérant à Menzel Bourguiba, surclassant le SAMB grâce à des buts de Houssem Masmoudi et d'Anis Khedher. Pour clore les matchs inscrits dans l'agenda de la 4e journée du groupe A, en mise à jour de cette ronde, le BS Bouhajla a apprivoisé les Fatimides d'El Makarem dans leur fief de Mahdia suite à une réalisation d'Ahmed Amara. Le BSB reste dans le rétroviseur de l'UST, à une longueur.

Kalaâ Sport est tombé

Passons à présent au groupe B. A Gafsa, EGSG a donc malmené Kalaâ Sport, balayé suite à des buts d'Oussema Chaâbani, Samir Kanzari et Badii Jouini. EGSG passe désormais devant tout le monde. La bonne affaire de cette journée du groupe B est à l'actif de l'AS Ariana venue à bout de l'Astre de Jelma par la plus petite des marges avec un but d'Aziz Ouadani.

Suffisant pour permettre aux Arianais de monter sur le podium. A Korba aussi, le CSK est difficilement venu à bout du Sporting Moknine. Trois précieux points qui permettent au CSK de sortir de la zone rouge. La sensation de cette ronde vient de Ksour Essef où l'Union locale a étrillé le Croissant de Redeyef (5-0). L'USKE est codauphin et ne plaisante désormais plus.

Enfin, l'AS Kasserine mange toujours son pain noir après sa défaite à Bouchemma, à la rencontre de l'ESB, alors que dans le même temps le choc entre Jendouba Sport et le Stade Gabésien a accouché d'une souris...