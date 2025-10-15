Tunisie: Le Festival « Jazzmean » revient à Tunis - Une programmation riche en rythmes et en rencontres

En choisissant ce nom, les organisateurs affirment leur volonté d'aller au-delà de la simple performance musicale. Il s'agit de faire du jazz un langage, un moyen d'expression porteur de messages, d'histoires et d'émotions, accessible à tous, au croisement des cultures et des générations

Le Club culturel Tahar-Haddad accueillera, du 24 au 27 octobre 2025, la deuxième édition du Festival Jazzmean, un événement placé sous le signe de la créativité, du partage et de l'exploration musicale. Organisé sous le patronage de la Délégation régionale des affaires culturelles de Tunis, ce festival marque l'ouverture de la saison culturelle 2025-2026, avec une programmation aussi pédagogique qu'artistique.

Le nom même du festival, «Jazzmean», n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit d'une combinaison astucieuse entre le mot «jazz», genre musical synonyme de liberté, d'improvisation et de créativité, et le mot anglais «mean», qui signifie «signifier» ou «avoir du sens». Cette fusion linguistique donne au festival une dimension symbolique forte : Jazzmean, c'est littéralement «le sens du jazz», une quête de profondeur, de signification et de dialogue à travers la musique.

En choisissant ce nom, les organisateurs affirment leur volonté d'aller au-delà de la simple performance musicale. Il s'agit de faire du jazz un langage, un moyen d'expression porteur de messages, d'histoires et d'émotions, accessible à tous, au croisement des cultures et des générations. Le festival devient ainsi un espace où le jazz retrouve tout son poids culturel et humain, loin du divertissement superficiel, et ancré dans une démarche artistique réfléchie.

Pendant quatre jours, les passionnés de jazz pourront assister à une série de master class animées par des musiciens de renom, ainsi qu'à des concerts qui mettront à l'honneur la richesse de la scène jazz tunisienne. Le coup d'envoi sera donné vendredi 24 octobre, avec une master class à 11h00 menée par Omar Elouer, suivie, en soirée à 19h00, d'un concert de son projet Musk Trio, où se mêlent improvisations modernes et sonorités méditerranéennes.

Le lendemain, samedi 25 octobre, c'est Wassim Ben Rhouma qui animera à son tour une master class à 11h00, avant de monter sur scène à 19h00 avec son propre groupe pour une performance explorant des textures jazz contemporaines.

La programmation se poursuivra dimanche 26 octobre à 19h00, avec le concert très attendu du Ahmed Ajabi Sextet, intitulé Bop Elation, une ode au hard bop et à ses figures emblématiques, revisitée avec fraîcheur et virtuosité.

Enfin, le festival se clôturera lundi 27 octobre, avec un concert du Taqasim Revival Sextet, mené par le maître de la guitare tunisienne Fawzi Chekili. Cette formation fusionne jazz, maqâm oriental et improvisation dans une ambiance raffinée et introspective.

Au-delà des concerts, «Jazzmean» se veut un espace de transmission. Les masterclasses, organisées chaque matin, offrent aux jeunes musiciens et curieux une occasion rare d'échanger avec des artistes expérimentés, de plonger dans leurs univers et de découvrir les subtilités techniques et expressives du jazz.

En s'inscrivant dans la dynamique culturelle de la Médina de Tunis, le festival contribue à renforcer la présence du jazz sur la scène nationale, tout en lui offrant une touche résolument tunisienne.