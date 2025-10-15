Tunisie: Exposition collective de sculptures à la galerie TGM - Mémoire de la main

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Alya Hamza

Les sculpteurs réunis pour cette exposition tracent, par le burin et le feu, le maillet et le ciseau, l'évolution de cet art en Tunisie. Rendez-vous samedi 18 octobre à la galerie TGM.

Ils taillent le bois, polissent le marbre, martèlent le fer, coulent le bronze. S'inscrivant dans la tradition la plus noble des arts, celle qui honora les dieux et les rois, ils sculptent un univers, une histoire, des mythes, des symboles et des célébrations.

La sculpture, dans l'histoire de l'art en Tunisie, n'est pas la forme plastique la plus développée. Exigeante, elle demande des Vulcains, des poètes, des tailleurs de force mais aussi des rêveurs. Les sculpteurs réunis pour cette exposition tracent, par le burin et le feu, le maillet et le ciseau, l'évolution de cet art en Tunisie.

Ils ont réalisé des monuments urbains, des fresques, des bustes, balisant les cités, personnalisant les bâtiments, honorant les personnages célèbres.

Leur approche est souvent différente, leur technique également. Mais à eux tous ils offrent un panorama exhaustif de cet art relativement moins connu. Vernissage le samedi 18 octobre à 18h00.

