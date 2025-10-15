Tunisie: « Shluq » à El Hamra - Une trajectoire sonore entre la Sicile et le pays

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Asma Drissi

Point d'orgue de la Semaine de la langue italienne dans le monde, cette soirée se veut plus qu'un concert : une rencontre vivante entre mots, sons et identités.

Au Théâtre El Hamra, les sons traverseront la Méditerranée pour relier deux rives, deux imaginaires. Sur scène, la chanteuse et compositrice italienne Anna Castiglia, voix montante de la nouvelle scène d'auteur italienne, croisera l'univers du musicien tunisien Daly Triki, explorateur de textures et d'émotions, toujours en équilibre entre héritage et expérimentation.

Ce dialogue musical s'inscrit dans "Shluq", un cycle né pour favoriser les croisements artistiques entre la Méditerranée et les esthétiques contemporaines. Ici, l'art devient passage, respiration, écoute partagée.Point d'orgue de la Semaine de la langue italienne dans le monde, cette soirée se veut plus qu'un concert : une rencontre vivante entre mots, sons et identités, où l'italien s'affirme comme langue du voyage, du lien et de la création.

