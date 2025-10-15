Tunisie: Sousse - Démantèlement de deux centres de massage clandestins à Khzema

Les unités de sécurité ont procédé, mardi, à la fermeture de deux centres de massage fictifs à Khzema (Sousse) et à l'arrestation de cinq personnes, dont trois femmes et deux hommes, soupçonnées d'activités de prostitution clandestine.

L'opération, menée dans le cadre des efforts continus de lutte contre les atteintes à l'ordre public, a été déclenchée après réception d'informations faisant état de deux femmes ayant aménagé ces locaux pour y exercer le commerce sexuel et attirer des clients via les réseaux sociaux.

Selon la même source, les agents ont découvert sur place des sommes d'argent de montants variés provenant de cette activité illégale. Les téléphones des suspectes contenaient également des vidéos à caractère érotique, utilisées, selon leurs aveux, pour séduire et convaincre des clients.

Les cinq individus ont été placés en garde à vue, sur ordre du parquet, pour prostitution clandestine et participation à un réseau organisé. Une enquête judiciaire a été ouverte afin d'identifier d'éventuels complices et de remonter les filières de communication impliquées dans ces activités.