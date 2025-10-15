Afrique: Lancement ce lundi de l'opération de vente des billets pour la CAN Maroc-2025

La vente des billets pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, plus grand événement sportif du continent, débutera ce lundi 13 octobre, a annoncé samedi la Confédération Africaine de Football (CAF).

Selon un communiqué de la CAF, l'opération de vente des billets pour CAN Maroc-2025 sera lancée à partir de 09h00 (08h00 GMT), avec une fenêtre exclusive de 48 heures réservée aux détenteurs de cartes VISA.

La même source fait savoir que les passionnés de football africain et ceux du monde entier pourront ainsi réserver leur place pour célébrer ensemble la plus grande fête du football continental, ajoutant que les détenteurs de cartes VISA bénéficieront d'une prévente exclusive du 13 octobre à 8h00 GMT au 15 octobre à 08h00 GMT, alors que la vente grand public s'ouvrira ensuite, et sera accessible à tous les autres moyens de paiement.

Et de souligner qu'afin d'offrir une expérience fluide et connectée, le Comité local d'organisation (LOC) a officiellement lancé l'application YALLA, une plateforme dédiée au Fan ID, dont les supporters auront besoin pour acheter des billets et demander un E-visa/AEVM pour le Maroc.

Un identifiant de supporter valide créé via l'application YALLA est obligatoire pour acheter un billet. Les supporters et toute la famille du football sont encouragés à compléter le processus d'enregistrement. Chaque identifiant de supporter permet d'acheter un seul billet par match, ajoute la même source.

Par ailleurs, la Confédération africaine de Football a annoncé, vendredi, avoir décidé de prolonger la période d'accréditation des médias pour la CAN, Maroc-2025, jusqu'au lundi 20 octobre courant, en raison d'une demande exceptionnelle à l'échelle mondiale.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF indique avoir reçu un nombre sans précédent de demandes de la part de médias du monde entier, témoignant de l'immense intérêt suscité par cette édition de la compétition, soulignant que cet engouement a conduit l'instance africaine à élargir les délais et à renforcer ses dispositifs d'assistance.

Et de préciser qu'afin de mieux accompagner les journalistes rencontrant des difficultés dans leur processus de demande d'accréditation ou d'accès au "CAF Media Channel", la CAF a mobilisé des ressources humaines supplémentaires.

L'instance africaine ajoute qu'une cellule dédiée à la planification des services médias a été mise en place au Centre média principal de Rabat, notant qu'elle est déjà opérationnelle au siège de la CAF dans la capitale du Royaume.

La phase finale de la CAN (Maroc-2025) se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.