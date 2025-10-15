Ile Maurice: Un commerçant arnaqué de Rs 80 000

15 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un commerçant de 64 ans, exerçant à Plaine Verte, affirme avoir été victime d'une escroquerie à hauteur de Rs 80 000, après avoir tenté d'acheter des billets d'avion à prix réduit pour la Chine.

Selon les informations recueillies par la police, l'homme a été mis en contact, en mai dernier, avec un individu qui lui a promis des billets à tarifs préférentiels. Ce contact lui a été recommandé par une connaissance de longue date, également commerçante dans la capitale. Séduit par l'offre, le sexagénaire a pris rendezvous avec l'intermédiaire présumé pour discuter des modalités d'achat.

Après plusieurs échanges, l'individu lui a proposé un billet d'avion pour la Chine à Rs 30 000, au lieu de Rs 65 000, avec la possibilité d'un surclassement en classe affaires, moyennant un supplément de Rs 10 000. Convaincu de la crédibilité de la transaction, le commerçant a décidé d'acheter deux billets en classe affaires et a remis une somme totale de Rs 80 000 en espèces à l'individu.

Cependant, après la transaction, le vendeur présumé n'a plus donné signe de vie. Il ne répondait plus au téléphone et demeurait introuvable à l'adresse fournie. Soupçonnant une arnaque, la victime s'est alors rendue au poste de police de Plaine Verte pour porter plainte.

Son employée, qui était témoin de la remise de l'argent, a également été entendue par les enquêteurs. La police est à la recherche du suspect.

