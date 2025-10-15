Ile Maurice: Proximité avec Franklin d'un des suspects ayant fait la traversée Maurice-Réunion

L'affaire Wendip Appaya continue d'éclabousser le milieu de la drogue. Les récents développements à Madagascar, avec l'arrestation de trois Mauriciens impliqués dans un trafic de cocaïne, mettent en lumière une organisation tentaculaire reliant des figures déjà connues de la police : Jean Hubert Celerine, alias Franklin, et Jérémie Décidé, alias Nono.

Parmi les suspects arrêtés figurent Jean Benjamin Albert, à Madagascar, et Jean Lino, recherché par la Financial Crimes Commission (FCC).Deux cousins que les enquêteurs soupçonnent d'être au coeur du réseau.

🔴 Une opération ratée à Madagascar

Tout a commencé au début de février 2025 lorsque les autorités malgaches ont mis la main sur une importante cargaison de cocaïne estimée à 16 kilos.

Les arrestations ont eu lieu à Alasora, près d'Antananarivo, où Jean Benjamin Albert et sa compagne, Emmanuella Solomonesitina, ont été interceptés à bord d'un véhicule contenant 26 paquets de drogue. Quelques jours auparavant, son cousin, Jean Lino, en voyage à Madagascar, aurait réceptionné 30 paquets de cocaïne dans un hôtel à Tamatave. L'opération devait, selon les enquêteurs, permettre de réacheminer la drogue vers Maurice par voie maritime.

🔴 Des liens directs avec Franklin

Les enquêteurs malgaches et mauriciens s'accordent à dire que Jean Benjamin Albert n'est pas un inconnu des services de police. Avant son installation à Madagascar, il aurait travaillé pour Franklin, une figure tristement célèbre du trafic de drogue. Franklin, originaire de Rivière-Noire, est connu pour ses activités de blanchiment d'argent, ses biens immobiliers luxueux et ses liens avec plusieurs hommes d'affaires et personnalités politiques.

Impliqué dans plusieurs affaires de drogue, Franklin est soupçonné d'avoir monté un réseau transrégional entre Maurice, La Réunion et Madagascar. Le bateau, un Whitebird, souvent cité dans les rapports de la FCC et de la police maritime, aurait servi de moyen de transport pour des cargaisons illicites. Selon des témoignages, Jean Benjamin Albert aurait effectué des traversées à bord de cette embarcation sous la supervision de Franklin.

🔴 L'ombre de Nono

Franklin et son complice présumé, Nono, ont été au centre d'une affaire judiciaire majeure impliquant le trafic de cannabis entre Maurice et La Réunion. Franklin, un entrepreneur derrière la société de location de véhicules de luxe, Topfleet, était également propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont une maison à La Gaulette, près du Morne, saisie lors de l'enquête. En février 2023, il a été arrêté à Maurice dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent menée par la FCC. Ses comptes bancaires ainsi que ceux de ses sociétés et de plusieurs proches ont été gelés par la Cour suprême.

∎ Ce Whitebird de Franklin aurait été utilisé par Jean Benjamin Albert pour une importation de cannabis à La Réunion.

De son côté, Nono, considéré comme un complice de Franklin, était impliqué dans le même réseau de trafic. Tous deux ont été condamnés par contumace, en juillet 2021, par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à La Réunion pour leur rôle dans ce réseau. Franklin avait alors écopé de sept ans de prison, tandis que Nono avait également été condamné à plusieurs années de détention.

En 2024, Franklin a été extradé vers La Réunion, où il a été jugé et condamné à six ans de prison, une amende de 50 000 euros et une interdiction définitive de territoire. Nono a été extradé en 2023 et après un nouveau procès, il a été condamné à quatre ans de prison. Cette affaire illustre les liens étroits entre le trafic de drogue à l'échelle régionale et le blanchiment d'argent, ainsi que l'importance de la coopération judiciaire entre Maurice et La Réunion. Franklin et Nono sont aujourd'hui incarcérés à La Réunion, leur réseau ayant été démantelé par les autorités.

🔴 Un témoin clé brise le silence

Un témoin entendu par le Pôle anticorruption de Madagascar a révélé de nouveaux détails troublants. «On m'a contacté pour aider un Mauricien. Jean Lino a retrouvé son cousin et des Malgaches ont été retrouvés en mer. Il devait livrer une valise à Tamatave. Peu après, j'ai reçu des vidéos montrant de la drogue et une arme à feu.» Selon ce témoin, une première cargaison aurait été perdue en mer après une panne de moteur, avant d'être récupérée par des pêcheurs malgaches à Fort-Dauphin. Les autorités locales auraient alors alerté la police, menant à la découverte du réseau et aux premières arrestations.

🔴 Un réseau en recomposition

L'arrestation des cousins Albert à Madagascar n'est peut-être que la partie visible de l'iceberg. Les enquêteurs soupçonnent d'autres Mauriciens, installés à Madagascar ou à La Réunion, de jouer encore un rôle actif dans le trafic. Les liens entre Franklin, Nono et les Albert dessinent les contours d'une nouvelle génération de trafiquants qui opèrent désormais à l'échelle régionale, utilisant la mer comme principal couloir de transport.