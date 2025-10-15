Afrique de l'Est: Ramgoolam promet un plein soutien au nouveau président des Seychelles

15 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a eu hier un entretien téléphonique avec Patrick Herminie, élu président des Seychelles à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Herminie, chef de l'opposition et figure de l'Union démocratique seychelloise, a remporté le scrutin avec 52,7 % des voix contre 47,3 % pour le président sortant Wavel Ramkalawan, selon les résultats officiels.

Lors de l'échange, Ramgoolam a adressé ses «plus chaleureuses félicitations» à Patrick Herminie pour sa victoire et salué «un moment important pour la démocratie seychelloise et pour la région». Le PM a réaffirmé «l'amitié historique et la coopération exemplaire» entre Maurice et les Seychelles, promettant son «plein soutien» au nouveau chef de l'État dans la consolidation des relations bilatérales.

Les deux dirigeants ont également évoqué la situation politique à Madagascar ainsi que les défis de sécurité et de développement dans le sud-ouest de l'océan Indien, et ont convenu de se rencontrer prochainement pour donner un nouvel élan à la coopération régionale, notamment dans les domaines maritime, environnemental et diplomatique.Ramgoolam a souligné l'importance d'un «dialogue stratégique entre États insulaires face aux mutations régionales et internationales».

Aucune date n'a encore été annoncée pour cette rencontre, qui pourrait intervenir avant la fin de l'année, selon une source proche du gouvernement.

