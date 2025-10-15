Ile Maurice: Jet privé à Maurice - Le rapport rendu public aujourd'hui par Paul Bérenger

Deux jours après son arrivée discrète sur le sol mauricien, l'homme d'affaires Maminiaina (Mamy) Ravatomanga, proche conseiller du président malgache Andry Rajoelina, se retrouve au coeur d'une enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC).

Selon des sources concordantes, le dossier concernant Mamy Ravatomanga fait actuellement l'objet d'un traitement confidentiel au sein de la FCC. Contactée le matin, la FCC a indiqué ne pouvoir «ni confirmer ni infirmer» l'existence de cette enquête, tout en soulignant que la question est traitée «avec la plus haute confidentialité».

C'est dans la nuit de samedi à dimanche, à 00 h 44, que le jet privé Cessna Citation immatriculé 5R-HMR, appartenant au groupe Sodiat, a atterri à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam. À son bord se trouvaient cinq passagers, dont Christian Ntsay, ancien Premier ministre de Madagascar, récemment destitué. Selon nos informations, Christian Ntsay a quitté Maurice lundi soir à 18 heures, à bord d'un vol commercial, probablement à destination de La Réunion.

Face à cet atterrissage jugé «sensible», un comité interministériel présidé par le secrétaire au Cabinet, Suresh Seebaluck, s'est réuni lundi pour examiner les circonstances entourant l'arrivée du jet privé et l'identité de ses passagers. Le Deputy Prime Minister Paul Bérenger a, pour sa part, annoncé la tenue d'une conférence de presse ce mercredi, afin de dévoiler le contenu du rapport remis au gouvernement à ce sujet.

Tous les regards sont tournés vers la conférence de presse annoncée par Paul Bérenger, assumant l'intérim au poste de PM, qui pourrait apporter des éclaircissements sur les circonstances exactes de l'arrivée du jet privé et la présence du conseiller présidentiel malgache sur le territoire mauricien.