Ile Maurice: Un quadragénaire décède quatre jours après

Admis depuis quelques jours à l'hôpital Victoria, Candos (PMOC), à la suite d'un grave accident de la route, Amben Moonien, âgé de 40 ans et habitant à Côte d'Or, a rendu l'âme dans la matinée du lundi 13 octobre.

L'homme, qui se trouvait dans le service de soins, n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté vers 9 heures, avant que le cas ne soit référé à la police.

L'autopsie pratiquée le même jour, à 13 heures, par le Dr Maxwell Monvoisin, Principal Police Medical Officer, a attribué la cause du décès à un hémopneumothorax, soit une accumulation de sang et d'air dans la cavité thoracique à la suite d'un traumatisme.

Les faits remontent au jeudi 9 octobre, vers 20 h 03. Ce soir-là, les policiers de la station de Moka avaient été appelés pour un accident de la route sur la NTR Link Road, avant le rond-point de Côte-d'Or. La voiture impliquée était conduite par Amben Moonien, également connu sous le nom de Sooruven. Selon les premiers éléments, un autre véhicule non identifié aurait été impliqué, mais n'était plus sur les lieux à l'arrivée des autorités.

Le véhicule accidenté a été saisi pour examen, tandis que des échantillons sanguins du conducteur ont été prélevés à des fins d'analyse. Le conducteur, grièvement blessé, ainsi que ses deux passagers, deux ressortissants népalais, ont été transportés d'urgence à l'hôpital par le SAMU. Le transport s'est effectué sous la supervision du médecin de service. Les deux passagers ont été admis en salle et sont, à ce jour, stables.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, aucun témoin ne s'étant encore manifesté. Certaines sources avancent qu'un autre véhicule aurait provoqué l'accident en se frottant à la voiture conduite par la victime. L'accident avait provoqué un important embouteillage dans la région de Côte-d'Or jeudi dernier.