Sir Liam Fox, président du Groupe des Accords d'Abraham au Royaume-Uni, a salué, jeudi, la pertinence et la cohérence de la stratégie mise en oeuvre par le Maroc pour le développement de ses provinces du Sud, une stratégie qui repose sur le solide socle d'investissement et de prospérité partagée.

«Ce que je constate au Maroc, c'est une stratégie cohérente d'investissement dans des projets, dont les routes, les ports, les énergies renouvelables, les écoles et les hôpitaux, et surtout, la croissance nationale », a écrit Sir Fox dans une colonne publiée dans la revue britannique The Economist.

Le politicien britannique, qui avait occupé plusieurs postes ministériels, a mis en avant, dans ce contexte, ce qu'il a qualifié d'«histoire de réunification, d'investissement et de prospérité partagée, résolument tournée vers l'avenir» que connait le Maroc à travers l'ensemble de son territoire, y compris les provinces du Sud.

Il a, d'autre part, souligné que le Plan d'autonomie présenté par le Maroc pour le règlement du conflit artificiel créé autour de son intégrité territoriale est «la seule solution crédible à un conflit de longue date ». Il a rappelé, à cet égard, que le Royaume-Uni s'est aligné avec ses alliés, dont les Etats-Unis, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et plusieurs autres pour soutenir le Plan marocain d'autonomie.

Ce Plan offre aux populations locales les moyens de gérer leurs affaires démocratiquement, tout en bénéficiant des opportunités offertes par un Maroc uni, a dit Sir Fox. Le Maroc, a-t-il affirmé, montre que la voie à suivre réside dans la confiance que les solutions politiques et les opportunités économiques sont le chemin indiqué pour instaurer une paix durable.