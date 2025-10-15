Maroc: Province de Ouarzazate - Cinq morts dans un accident de la route

13 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Cinq personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées, à des degrés divers de gravité, dans un accident de la route survenu, samedi, au niveau de la route nationale 23, près du douar Lahwant, Commune de Ghassate, Caïdat de Ghassate, relevant de la province de Ouarzazate.

L'accident s'est produit aux environs de 16H suite au renversement d'un véhicule de transport mixte à bord duquel se trouvaient dix personnes, dont le conducteur, apprend-on auprès des autorités locales de la Province de Ouarzazate.

Aussitôt alertés, les autorités locales et les services de la Gendarmerie Royale et de la Protection civile se sont immédiatement rendus sur les lieux de l'accident pour prendre les mesures nécessaires, indique la même source, notant que les blessés ont été évacués vers le Centre hospitalier provincial Sidi Hssain Bennaceur à Ouarzazate, tandis que les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie Royale, sous la supervision du Parquet compétent, pour élucider les circonstances de cet accident.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.