Maroc: Le Daily Mail britannique met en lumière Rabat - Une capitale au charme singulier

Le quotidien britannique The Daily Mail a mis en lumière le charme singulier de Rabat, ville marocaine où le temps semble s'écouler avec retenue, loin de la frénésie des hauts lieux touristiques.

Longtemps restée dans l'ombre d'autres villes touristiques, la capitale du Royaume s'affirme désormais comme une destination qui vaut le détour, écrit le journal, notant que Rabat figure parmi les dix destinations les plus prometteuses au monde, avec une hausse de 87% des recherches, selon le rapport 2026 sur les tendances de voyage de Skyscanner.

Un intérêt mérité, selon le quotidien, tant la ville conjugue histoire, sérénité et modernité avec un équilibre rare. Là où d'autres villes marocaines séduisent par le tumulte, Rabat charme par le calme.

Des jardins andalous enchanteurs aux restaurants raffinés et aux places paisibles, la ville est "tellement calme", relève le journal, notant que "cette atmosphère de paradis préservé est très caractéristique de Rabat".

A première vue, Rabat peut dérouter. Capitale administrative, elle évoque davantage la rigueur que l'aventure et l'évasion, estime The Daily Mail. Et pourtant, derrière cette façade se cache une ville d'un charme étonnant.

Symbole de ce charme singulier, la Kasbah des Oudayas est un lieu "qui évoque un mélange de village grec aux façades blanches, de souk arabe et de cité méditerranéenne... Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme d'autres sites de Rabat, elle déploie l'allure d'un palais majestueux et spectaculaire", écrit le quotidien.

"Si vous ne voyez rien d'autre à Rabat, la Kasbah des Oudayas suffit amplement", ajoute le journal.

Ce qui frappe aussi à Rabat, c'est cette sensation immédiate de sécurité et de simplicité. On s'y promène sans crainte, on s'y fond dans le décor. Les habitants, bienveillants, observent les visiteurs sans les happer, relève The Daily Mail.

Il est possible de prendre un café seul en terrasse, flâner dans les marchés ou même s'initier au surf sur les plages voisines sans être dérangé, souligne le journal, ajoutant que "ce que Rabat offre en termes de calme et de tranquillité est vraiment assez rare pour une capitale".

Dans la médina, plus petite mais plus raffinée que celles d'autres villes marocaines, les artisans travaillent à ciel ouvert. Leurs ateliers dévoilent un savoir-faire d'une grande finesse, destinés autant aux locaux qu'aux voyageurs curieux, poursuit The Daily Mail, notant qu'ici, pas de marchandage frénétique, mais un commerce à taille humaine, authentique et convivial.

Rabat ne cherche pas à éblouir, elle séduit en silence. Entre le charme de la Kasbah des Oudayas, les vestiges du Chellah, la majesté de la Tour Hassan et la vitalité des galeries, cafés et librairies du centre-ville, la capitale tisse une harmonie subtile entre patrimoine et modernité. C'est une destination pour ceux qui recherchent le calme et l'authenticité, une capitale apaisée où chaque pierre et chaque ruelle invitent à la découverte, conclut le média britannique.