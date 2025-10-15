Le Salon Maghrébin du Livre "Lettres du Maghreb" à Oujda, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est devenu un moteur de développement local et régional et un événement majeur qui occupe une place de choix sur la scène culturelle mondiale, a souligné le directeur du Salon Jalal El Hakmaoui.

Dans une interview accordée à la MAP, M. El Hakmaoui a expliqué que le choix du thème "Habiter, écrire le monde " pour la cinquième édition de cette manifestation culturelle, tenue du 7 au 12 octobre à l'initiative de l'Agence de développement de l'Oriental, s'inscrit en droite ligne avec les mutations aux niveaux national, maghrébin, africain et arabe, et avec l'ouverture sur les différents continents.

Mettant en avant l'aspect thématique du Salon, à travers le choix d'un thème central pour chaque édition, décliné dans la programmation générale, il a expliqué que la traduction concrète de ce thème s'incarne dans les grands axes qui caractérisent l'identité du Salon depuis des années: l'Afrique, le Grand Maghreb, la jeunesse, ainsi que le numérique et les transformations qu'il entraîne.

Il a ajouté que la programmation est divisée en une section internationale en langues étrangères et une section arabe réunissant des écrivains de différentes régions du monde arabe, sachant que cette diversité confère au Salon un caractère unique en termes d'approches critiques, créatives et juvéniles.

Selon lui, cette vision se manifeste par des tables rondes et des conférences qui abordent des questions d'actualité, telles que "La poésie à l'ère du numérique", "Le lectorat et l'IA" et "Traduction et intelligence artificielle", ainsi que des thèmes touchant au dialogue Sud-Sud, à la philosophie africaine et à l'ouverture du Maroc à sa profondeur africaine.

M. El Hakmaoui a poursuivi que le Salon réserve également un espace dédié aux écrivains et aux jeunes de l'Oriental pour favoriser les échanges entre le local, le régional et l'international, précisant que cette édition accueille de jeunes écrivains du Maroc et de pays arabes comme le Bahreïn, l'Arabie saoudite et l'Egypte, et ce dans le cadre d'une programmation élaborée avec un grand professionnalisme.

Il a, par ailleurs, relevé que le Salon ne se limite pas à l'espace central, mais s'étend à ce que l'on appelle une "programmation hors les murs", à travers des activités organisées en partenariat avec plusieurs institutions, comme la Délégation générale à l'administration pénitentiaire, en sus d'initiatives parallèles dans les établissements scolaires et les bibliothèques régionales, ce qui reflète la philosophie de l'Agence de développement de l'Oriental visant à faire du livre un outil de développement économique, social et culturel de la région.

Le directeur du Salon a assuré que cette dynamique a donné des résultats positifs chez les enfants et les jeunes au sein des établissements scolaires, affirmant que le Salon est devenu un moteur de développement local, régional et national, et un espace de dialogue aux niveaux africain et international.

Il a conclu en soulignant que l'ouverture du Salon aux enfants et aux jeunes, qui représentent une part importante de ses visiteurs, traduit un engagement fondamental en faveur de la formation de générations de lecteurs et de créateurs, et met en lumière le rôle de l'Agence de développement de l'Oriental au service de la promotion de la culture et du développement économique et social dans la région.