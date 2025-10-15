Maroc: 'Les enfants rouges' remporte le Grand prix du Festival du film transsaharien de Zagora

Le long-métrage "Les enfants rouges", du réalisateur tunisien Lotfi Achour, a remporté le Grand prix de la 19ème édition du Festival du film transsaharien de Zagora organisée du 5 au 9 octobre.

Quant au prix du meilleur scénario, il a été attribué ex aequo à "Quitte ou double" de Rachida Saadi (Maroc) et " Les réfugiés" de Dastan Ryskeldi et Akten Ryskeldiev (Kirghizistan).

Pour ce qui est de la compétition des courts-métrages, le Grand prix a été décerné à " Chikha" de Zahoua Raji et Ayoub Layoussif (Maroc), alors que le Prix spécial du jury a été attribué au film " Vers un pays inconnu" de Mehdi Fleifel (Palestine).

"Cette édition a été exceptionnelle à tous égards, non seulement par la qualité de son offre cinématographique, mais aussi par les nobles valeurs humaines qu'elle a incarnées", s'est félicité le président du festival, Khalid Chahid.

" Pendant ces journées, Zagora a vécu au rythme du cinéma, avec toute sa passion, sa créativité et sa diversité ", a-t-il dit lors de la cérémonie de clôture de cet évènement, notant que les films programmés ont abordé des questions humaines dans leurs dimensions existentielles et sociales.

Les rencontres, séminaires intellectuels et ateliers de formation organisés en marge du festival ont, par ailleurs, offert des espaces fertiles de dialogue et d'échange d'expériences entre jeunes créateurs et réalisateurs professionnels, a fait valoir M. Chahid.

Organisée par l'association du film transsaharien de Zagora, cette manifestation culturelle vise à promouvoir la dynamique culturelle, sociale, économique et touristique de la région.

Il s'agit également d'encourager la production cinématographique dans la région de la vallée de Drâa, de renforcer les liens entre le public et le 7ème art marocain et international en sus de favoriser les échanges entre les cinéastes marocains et leurs homologues internationaux.

Cette édition, mettant à l'honneur le cinéma kazakh, a été ponctuée par des hommages vibrants rendus au réalisateur et acteur marocain, Rachid El Ouali ainsi qu'à l'actrice italienne Alessandra D'Elia et au réalisateur égyptien Khaled Youssef.

A rappeler que le jury de la compétition officielle des longs métrages a été présidé par le réalisateur sénégalais Ousmane William Mbaye, tandis que ceux des courts métrages et du scénario ont été présidés respectivement par le réalisateur marocain Saad Chraibi et l'écrivain et scénariste saoudien Khalid El Khodari.