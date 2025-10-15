Cote d'Ivoire: «Mon vote compte» - Les électeurs ivoiriens commencent à retirer leurs cartes en vue de la présidentielle

15 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante (CÉI) procède, depuis samedi 11 octobre, à la distribution des cartes d'électeurs, avec 8,7 millions d'électeurs appelés aux urnes. La distribution s'effectue dans les centres de votes, qui sont ouverts de 8h à 17h, dans une opération qui concerne tous les électeurs inscrits sur la liste électorale.

En Côte d'Ivoire, dans la cour de l'école EPP Sicogi 3, une dame âgée vient accomplir un geste citoyen. « Je suis venue prendre ma carte de l'été parce que je suis citoyenne, je suis ivoirienne. Je vais voter », lance-t-elle.

Les électeurs viennent au compte-goutte. Dans ce quartier favorable à l'opposition, certains citoyens ont pris conscience que l'abstention n'est pas une solution, comme le constate le quinquagénaire Souleymane Diaby : « Si tu veux que ton candidat gagne, tu vas retirer ta carte. Et là, comme cela, je pense qu'on ne peut pas semer le trouble pendant qu'on sait que c'est dans les urnes qu'on peut enlever quelqu'un ».

Entre 15 % et 20 % des électeurs ont déjà retiré leur carte

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Même scenario à l'école EPP Port Bouet 2. Madame Traoré, fonctionnaire, profite d'une pause pour récupérer sa nouvelle carte d'électeur, car elle le sait bien : sans ce sésame, impossible de voter le 25 octobre. « C'est important pour moi de retirer la carte d'électeur pour pouvoir voter, parce que mon vote compte », insiste-t-elle

À l'école le Président, un père de famille se présente avec plusieurs récépissés : il veut retirer les cartes de sa femme et de ses enfants. Une tentative vaine : il doit repartir frustré. Yves, le responsable du site, rappelle les règles : « Il va les convaincre pour leur dire que cela ne se fait pas, que voilà les consignes laissées par la suite. Il faut que la personne soit physiquement là ».

Selon la commission électorale, entre 15 % et 20 % des électeurs ont déjà retiré leur carte. La distribution des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'à lundi 20 octobre au soir.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.