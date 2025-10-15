Cote d'Ivoire: «Mon vote compte» - Les électeurs ivoiriens commencent à retirer leurs cartes en vue de la présidentielle

En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante (CÉI) procède, depuis samedi 11 octobre, à la distribution des cartes d'électeurs, avec 8,7 millions d'électeurs appelés aux urnes. La distribution s'effectue dans les centres de votes, qui sont ouverts de 8h à 17h, dans une opération qui concerne tous les électeurs inscrits sur la liste électorale.

En Côte d'Ivoire, dans la cour de l'école EPP Sicogi 3, une dame âgée vient accomplir un geste citoyen. « Je suis venue prendre ma carte de l'été parce que je suis citoyenne, je suis ivoirienne. Je vais voter », lance-t-elle.

Les électeurs viennent au compte-goutte. Dans ce quartier favorable à l'opposition, certains citoyens ont pris conscience que l'abstention n'est pas une solution, comme le constate le quinquagénaire Souleymane Diaby : « Si tu veux que ton candidat gagne, tu vas retirer ta carte. Et là, comme cela, je pense qu'on ne peut pas semer le trouble pendant qu'on sait que c'est dans les urnes qu'on peut enlever quelqu'un ».

Entre 15 % et 20 % des électeurs ont déjà retiré leur carte

Même scenario à l'école EPP Port Bouet 2. Madame Traoré, fonctionnaire, profite d'une pause pour récupérer sa nouvelle carte d'électeur, car elle le sait bien : sans ce sésame, impossible de voter le 25 octobre. « C'est important pour moi de retirer la carte d'électeur pour pouvoir voter, parce que mon vote compte », insiste-t-elle

À l'école le Président, un père de famille se présente avec plusieurs récépissés : il veut retirer les cartes de sa femme et de ses enfants. Une tentative vaine : il doit repartir frustré. Yves, le responsable du site, rappelle les règles : « Il va les convaincre pour leur dire que cela ne se fait pas, que voilà les consignes laissées par la suite. Il faut que la personne soit physiquement là ».

Selon la commission électorale, entre 15 % et 20 % des électeurs ont déjà retiré leur carte. La distribution des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'à lundi 20 octobre au soir.