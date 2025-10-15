Bénin: Présidentielle - Cinq duos de candidats ont déposé leurs dossiers

Les candidats à la présidentielle béninoise avaient jusqu'à mardi 14 octobre à minuit pour déposer leur dossier auprès de la Commission électorale nationale autonome (Cena). Conformément à la loi électorale, seuls les candidats désignés par des partis politiques peuvent se présenter.

Au Bénin, En l'espace de quatre jours, plusieurs candidats franchi les portes de la Cena pour déposer leurs dossiers. Notamment, les candidats de la majorité présidentielle, un duo indépendant et deux partis de l'opposition : les Démocrates, principale formation de l'opposition, et les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

Au total, cinq duos ont officiellement déposé leur dossier : Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, Prince Anatole Ouinsavi et Agathe Bello, Paul Hounkpe et Judicaël Hounwanou, Renaud Agbodjo et Bonaventure Lodjou, Élisabeth Agbossaga et Boni Néto Gansaré. La liste définitive des prétendants à l'élection sera publiée le 31 octobre.

Une course contre-la-montre pour les partis

Romuald Wadagni, représentant la majorité présidentielle, a été le premier à franchir le pas lundi 13 octobre, accompagné de nombreux supporters. Il a été suivi de Paul Hounkpè des FCBE qui, malgré son positionnement dans l'opposition, a bénéficié des parrainages des partis au pouvoir.

Les Démocrates, principale formation de l'opposition, ont complété cette série mardi. Arrivés moins de deux heures avant la clôture des inscriptions, les représentants des Démocrates ont été accueillis par une foule enthousiaste de militants. Lors de la remise du récépissé provisoire, le président de la Cena, Saca Lafia, a signalé que le dossier des Démocrates était à compléter, sans préciser les documents manquants.

Un appel à « éviter l'exclusion »

Les Démocrates font face à des difficultés internes depuis la désignation de son candidat. Un député du parti, contestant cette décision, a engagé une procédure légale pour annuler son parrainage. Le parti, qui disposait du minimum requis de 28 parrainages par candidat, se retrouve désormais à 27. Selon nos informations, le député n'a pas modifié sa position avant le dépôt du dossier. Les Démocrates ont annoncé leur intention de saisir la Cour constitutionnelle pour invalider cette initiative.

Après le dépôt, Renaud Agbodjo a pris la parole sans apporter des réponses précises sur le nombre exact de parrainages qui accompagne son dossier. Il a appelé à « bannir tout procédé qui vise à exclure et à éviter la compétition » et réaffirmé la détermination du parti à participer pleinement à l'élection présidentielle de 2026.