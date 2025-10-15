Tunisie: Demain dernier délai de dépôt des déclarations fiscales

15 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La direction générale des impôts a rappelé, mercredi, que jeudi 16 octobre 2025 représente le dernier délai légal pour le dépôt des déclarations mensuelles des personnes physiques.

Elle a précisé, par ailleurs, que la même date constitue également l'échéance finale pour le dépôt des déclarations trimestrielles des contribuables soumis au régime forfaitaire ainsi que de ceux relevant du régime réel.

La direction a souligné que cette date marque la fin du délai légal, et non le seul jour de dépôt, appelant ainsi les contribuables à effectuer leurs démarches avant cette échéance afin d'éviter l'encombrement dans les recettes des finances et la surcharge du système informatique.

