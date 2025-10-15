Afrique: Tennis de table - Fadwa Garci et Abir Haj Salah offrent à la Tunisie le bronze en double féminin

15 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les Tunisiennes Fadwa Garci et Abir Haj Salah ont remporté mardi la médaille de bronze du double féminin séniors lors des épreuves des Championnats d'́Afrique de tennis de table qui se déroulent à Radès, après leur défaite en demi-finale face aux Egyptiennes Hana Goda et Dina Meshref 0-3 (8-11, 5-11, 2-11).

La paire Fadwa Garci/Abir Haj Salah avait auparavant battu le duo algérien Amina Kessassi/Malissa Nasri 3-0 (11-7, 11-8, 11-6), les Béninoises Ziadath Akadiri/Madinath Yessoufou 3-0 (11-7, 11-8 , 11-9) et les Rwandaises Regine Mbabazi Twizerane/Diane Uwaze 3-0 (11-5, 11-1, 11-9).

Les Championnats d'Afrique se poursuivent jusqu'au 19 octobre courant et sont qualificatifs aux Championnats du monde par équipes Londres 2026.

