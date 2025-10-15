Tunisie: Fête de l'évacuation - L'ARP appelle à s'inspirer des luttes nationales pour la libération

15 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) a appelé, mercredi, à « s'inspirer des luttes et des sacrifices des martyrs de Tunisie et des dirigeants du mouvement national pour que la Tunisie jouisse de sa liberté et de son indépendance ».

Dans un communiqué publié à l'occasion du 62e anniversaire de la Fête de l'évacuation, l'ARP affirme qu'elle demeurera « à l'avant-garde » de la concrétisation de ces principes au regard « des défis », appelant à une « coopération constructive et fructueuse » entre les différentes institutions de l'État.

L'Assemblée a aussi souligné que l'attachement à ces objectifs « constitue la meilleure garantie pour restaurer la confiance », afin de poursuivre l'édification, préserver la dignité et l'immunité du pays, défendre sa souveraineté et servir l'intérêt du peuple et ses aspirations.

« La Fête de l'évacuation commémorée le 15 octobre 1963, date du départ du dernier soldat français de Bizerte, constitue un jalon majeur du combat national qui a conduit à l'indépendance après des années de résistance », lit-on de même source.

