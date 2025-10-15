Tunisie: Sousse - Bab El Jebli fermé aux voitures dans ces heures...

La municipalité de Sousse a annoncé, mardi soir 14 octobre 2025, la fermeture temporaire de Bab El Jebli, principal accès à la médina, dans le cadre d'un dispositif de régulation de la circulation et de sécurité.

Selon un communiqué officiel, les barrières hydrauliques installées aux entrées de la vieille ville seront réactivées chaque jour de 9h00 à 18h00, afin de limiter l'accès des véhicules et de fluidifier les déplacements piétons à l'intérieur de la médina.

La municipalité précise que cette mesure vise à réduire les embouteillages dans les ruelles historiques et à garantir la sécurité des habitants et des visiteurs, notamment durant les heures de forte affluence.

Ce dispositif s'inscrit dans une stratégie globale de préservation du patrimoine et d'amélioration de la qualité de vie urbaine dans le périmètre de la médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La municipalité appelle par ailleurs les citoyens et commerçants à coopérer et à respecter ces horaires de fermeture, soulignant que la circulation restera ouverte en dehors de ces plages horaires pour permettre les livraisons et interventions nécessaires.