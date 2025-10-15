Madagascar: Tsantan'Imahamasina - Grand concert live au Havoria

15 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

C'est confirmé, le grand concert de la chorale Ny Tsantan'Imahamasina aura bien lieu. Les fervents se retrouveront donc à la salle Havoria Anosy le dimanche 26 octobre.

« Tsara Izy » un titre évocateur pour le grand concert live de la chorale Ny Tsantan'Imahamasina. « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! », c'est du verset 1 Chroniques 16:34 que la chorale a tiré le fil d'or de l'événement. Elle y reflètera la bonté de Dieu, objet de leur mission d'évangélisation. Après des mois de préparation, la chorale compte mettre les petits plats dans les grands.

Ce concert est une invitation à louer Dieu de manière continue, en soulignant que sa bonté et son amour sont permanents. Surtout en ces temps qui constituent certainement un tournant majeur dans l'histoire du pays, cette représentation sera un grand moment d'adoration et de communion avec le public. La chorale Ny Tsantan'Imahamasina réserve des surprises à son public et confirme que le concert est à participation libre.

