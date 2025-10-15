Madagascar: Police nationale - Le Commissaire divisionnaire Ravony Tsaramonina prend les commandes

La Police nationale malagasy entame une nouvelle page de son histoire. La passation de commandement entre le Directeur général sortant, le Contrôleur général de police Dany Marius Rakotozanany, et son successeur, le Commissaire divisionnaire de police Ravony Jean Victor Tsaramonina, s'est tenue hier, mardi 14 octobre 2025, au ministère de la Sécurité publique à Anosy.

La cérémonie, empreinte de solennité, a réuni un parterre d'officiels de haut rang, dont le ministre de la Sécurité publique, le Contrôleur général de Police Mandimbin'ny Aina Randriambelo, le Général Pikulas Démosthène, chef d'état-major général des Armées, ainsi que le Général Nonos Mbinina Mamelison, commandant de la Gendarmerie nationale.

Plusieurs cadres du ministère et des forces de défense et de sécurité ont également honoré de leur présence cette passation. Prenant la parole, le nouveau Directeur général, le Commissaire divisionnaire Ravony Jean Victor Tsaramonina, a d'abord exprimé sa gratitude au ministre et à l'ensemble du corps policier pour la confiance témoignée à son égard.

Il a ensuite affirmé sa ferme volonté de « se tenir comme un bouclier au service du peuple », tout en mettant un accent particulier sur la sécurité, la paix sociale et le respect des droits humains. « La Police nationale doit être un modèle d'intégrité et de proximité », a-t-il déclaré. Le nouveau patron de la Police a promis un grand renouveau dans les méthodes de travail, tant dans les bureaux qu'en intervention sur le terrain.

Il a réaffirmé sa détermination à appliquer la loi avec rigueur, tout en privilégiant la justice, la transparence et la discipline. Le Commissaire divisionnaire Ravony Tsaramonina Jean Victor a également souligné que la Police nationale forme un tout indissociable avec les autres forces de sécurité, dans un esprit de collaboration et de solidarité au service de la Nation.

La ministre de la Sécurité publique, pour sa part, a salué l'engagement du nouveau Directeur général et a exprimé sa confiance en sa capacité à impulser un nouveau souffle à l'institution. Il a exhorté toutes les unités de police à travers le pays à suivre avec discipline et détermination les directives de leur nouveau chef.

Ainsi, cette passation de commandement symbolise un tournant décisif pour la Police nationale, appelée à renforcer sa proximité avec la population et à consolider la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, sous la houlette du Commissaire divisionnaire Ravony jean Victor Tsaramonina.