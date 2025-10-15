Madagascar: Filariose lymphatique - Opération chirurgicale des malades

Dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées, Madagascar intensifie ses efforts pour éliminer la filariose lymphatique d'ici 2030. Une opération de prise en charge chirurgicale gratuite, appuyée par l'OMS, marque une avancée significative pour les malades souffrant de complications liées à cette maladie invalidante.

Le ministère de la Santé publique, avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à travers le projet PCMPI (Prise en charge des malades par une approche intégrée), a lancé une initiative médicale d'envergure pour offrir des interventions chirurgicales gratuites aux personnes souffrant de morbidité liée à la filariose lymphatique. À ce jour, 61 patients ont déjà pu bénéficier de cette chirurgie, pratiquée selon un protocole d'ambulatoire conforme aux normes de l'OMS. Parallèlement, 17 chirurgiens malgaches ont été spécifiquement formés pour assurer la qualité et la sécurité de ces opérations.

Insertion. Cette approche intégrée vise non seulement à soulager les patients des souffrances physiques causées par cette maladie, notamment les cas de lymphoedèmes chroniques ou d'hydrocèle, mais aussi à améliorer leur qualité de vie et leur insertion sociale. L'accès gratuit à ces soins dans les centres de santé de proximité constitue un tournant majeur dans la stratégie nationale d'élimination de la filariose lymphatique à l'horizon 2030. Une avancée concrète vers un avenir en meilleure santé pour des milliers de Malgaches.