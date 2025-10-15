Madagascar: Transport aérien - Suspension temporaire des vols vers Antananarivo

Depuis samedi, plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, ont suspendu leurs vols vers Antananarivo jusqu'à vendredi. L'aéroport international d'Antananarivo reste néanmoins ouvert.

Hier, sur le parking de l'aéroport international d'Ivato, l'effervescence habituelle semble régner. Mais derrière ce ballet en apparence normal, l'inquiétude grandit parmi les opérateurs touristiques et les prestataires de services.

« Depuis samedi, plusieurs compagnies ont annoncé l'annulation de vols à destination d'Antananarivo. Bien que nous soyons en basse saison touristique, ces annulations en cascade risquent d'entraîner des pertes importantes pour le pays », estime Naina, un opérateur touristique.

Samedi déjà, la compagnie Air Austral, qui relie La Réunion à Antananarivo, avait annulé une de ses rotations. Depuis dimanche, d'autres transporteurs ont également suspendu leurs dessertes vers Madagascar.

Pire, certaines compagnies, à l'instar d'Air France, ont interrompu leurs vols jusqu'à nouvel ordre. Le transporteur justifie cette décision par « la situation sécuritaire » qui prévaut dans la Grande Île depuis samedi.

Dans un communiqué publié ce mardi, la compagnie française indique que « la reprise des opérations reste soumise à une évaluation quotidienne de la situation sur place (Madagascar, Ndlr) ».

Aéroport ouvert

Elle précise que les passagers concernés seront informés individuellement et se verront proposer des solutions de report ou de remboursement.

Côté malgache, Ravinala Airports a confirmé ce mardi l'annulation de plusieurs vols.

« En raison de la situation troublée qui prévaut actuellement à Antananarivo, les vols Air France du 14 au 16 octobre inclus sont annulés. Les vols de la compagnie Emirates sont également suspendus jusqu'à une date qui sera communiquée ultérieurement », indique le gestionnaire de l'aéroport d'Ivato.

Il ajoute que, « jusqu'à nouvelle annonce des autres compagnies aériennes, les autres vols internationaux restent maintenus. L'aéroport international d'Antananarivo demeure ouvert à la circulation aérienne. Seule l'Autorité de l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) est habilitée à prononcer une éventuelle fermeture. »

Du côté de Madagascar Airlines, l'organisation s'adapte à la situation, mais la compagnie continue d'assurer ses dessertes sur le réseau intérieur. Des dispositions spéciales pourraient être appliquées selon l'évolution du contexte, précise la société sur son site officiel.