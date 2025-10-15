Madagascar: Antananarivo - Certaines activités reprennent

Le calme semble revenir dans la ville d'Antananarivo. Plusieurs activités redémarrent.

La vie reprend progressivement son cours dans la capitale. Antananarivo retrouve peu à peu son rythme, après deux semaines de tension et de suspension d'activités. L'atmosphère plus calme qui règne désormais dans la ville permet la relance de nombreuses activités, notamment dans les secteurs de l'éducation, des transports et du commerce.

« Le climat s'est apaisé depuis l'ouverture de la place du 13-Mai aux manifestants. Cela nous a permis de reprendre nos occupations quotidiennes », indique Rinah, commerçante à Ambohijatovo, hier.

Des établissements scolaires privés annoncent la reprise des cours. « Tous les élèves de la 4eme jusqu'à la classe de terminale reviennent à l'école à partir du 15 octobre», indique la direction de l'école confessionnelle Esca à Antanimena.

Une autre école catholique du même quartier a, quant à elle, rouvert partiellement ses portes pour les classes supérieures depuis lundi. Une réunion de parents d'élèves est prévue ce matin afin de statuer sur la reprise des cours pour les plus jeunes.

D'autres établissements, à Antananarivo et dans les périphéries, adoptent un mode hybride : cours en présentiel le matin et enseignement à distance l'après-midi, à partir d'aujourd'hui. L'Alliance française d'Andavamamba a également rouvert ses portes hier matin, marquant un signe supplémentaire de retour à la normale.

Timidement

La reprise touche aussi le secteur du transport urbain. « Depuis lundi, les bus arrivent jusqu'au terminus et il n'y a plus de changement de trajet. Toutes les routes sont presque ouvertes et il n'y a plus de blocages. La majorité des transporteurs ont repris leurs activités, alors qu'ils n'étaient que 40 % à travailler, et seulement en demi-journée, durant les revendications », précise Jean-Louis Émile Rakotonirina, président de l'Union des coopératives de transport urbain (UCTU).

Les activités commerciales reprennent également timidement dans le centre-ville. Le marché artisanal et le marché Pochard, à Soarano, ont rouvert leurs portes, tout comme plusieurs magasins du centre-ville.

En revanche, les bureaux administratifs et les établissements scolaires publics demeurent fermés. La majorité des agents ont rejoint les manifestants sur l'avenue de l'Indépendance.

Malgré ce retour apparent au calme, la prudence reste de mise.

« Nous travaillons avec vigilance et restons prêts à d'éventuelles manifestations», enchaîne Rinah, la commerçante. Même inquiétude du côté des transporteurs : « On ne sait pas de quoi certaines personnes sont capables en cette période », s'inquiète l'un d'eux.

Pour les commerçants, la reprise reste fragile. « Nous ouvrons nos boutiques, mais il n'y a presque pas de clients », déplore Tahina, vendeuse de produits artisanaux au marché Pochard.