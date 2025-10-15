Madagascar: Romuald Félix Rakotondrabe - « Mon nouveau club vise la Ligue des champions africaine »

interview

Le coach des Barea, médaillé d'argent au CHAN, Romuald Rakotondrabe, s'est envolé hier pour la Tanzanie afin de rejoindre le Young Africans Sports Club. Il y a signé un contrat de deux ans, renouvelable.

C'est le meilleur club de Tanzanie et l'un des plus performants en Afrique. Êtes-vous satisfait du contenu du contrat ?

Les points essentiels du contrat sont, entre autres, le salaire, qui est tout d'abord satisfaisant. Ensuite, les dirigeants s'engagent à assurer tous les besoins du club dans de bonnes conditions. Je serai logé et disposerai d'une voiture pour mes déplacements. Je bénéficierai également de deux voyages pour Madagascar durant la saison, pris en charge par le club. Il y a d'autres détails que je découvrirai sur place. C'est un club professionnel, tout est bien organisé et planifié.

Quel est votre principal objectif avec le club ?

Si je ne me trompe pas, le club a été vice-champion de la Ligue des champions africaine en 2023. À court terme, l'objectif, selon les dirigeants - et je le confirmerai à mon arrivée -, est de remporter cette compétition. C'est donc le projet sportif à atteindre. J'ai demandé aux dirigeants s'ils disposaient des moyens nécessaires pour y parvenir. Ils m'ont assuré qu'ils les avaient : les joueurs, le staff et les ressources financières.

Quelles ont été les réactions des dirigeants et des responsables du pays ?

J'ai rencontré le président de la Fédération ainsi que plusieurs hauts responsables étatiques concernés. Tous ont soutenu mon choix et m'ont encouragé. Ils m'ont dit que c'était une belle opportunité pour moi. Personne ne s'y est opposé, et j'ai pris la décision de partir sans crainte.

Vos arriérés de salaire en tant que sélectionneur des Barea ont-ils été réglés, en partie ou en totalité ?

Les autorités et les décideurs ont déjà fait de leur mieux. Mes salaires jusqu'au mois de novembre 2024 sont réglés. Il reste ceux à partir de décembre 2024. Compte tenu du contexte et de la conjoncture actuelle, je dois encore patienter.

Seriez-vous prêt à reprendre la sélection en cas de sollicitation ?

Cela dépendra de trois parties : le club tanzanien, la Fédération et moi-même. Si la préparation des Barea ne chevauche pas le calendrier du championnat en Tanzanie ni les matchs internationaux, cela ne devrait pas poser de problème.

Je prends l'exemple de Nicolas Dupuis, qui dirigeait les Barea tout en entraînant Fleury FC en France. Tout dépendra donc du club et de sa planification. C'est la raison d'être de mon contrat. Mais je pense que ce sera négociable, tant que cela ne perturbe pas le calendrier du club. Pour l'instant, on n'en est pas encore là - on verra plus tard.