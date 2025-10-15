Madagascar: Place du 13 MAI - Les militaires demandent l'arrêt des manifestations

« Il est temps de discuter autour d'une table ronde. » Tel est l'appel lancé hier par le colonel Michaël Randrianirina, figure centrale du Comité conjoint pour la rénovation de la Nation, lors d'une déclaration publique. Depuis le camp du Capsat, à Soanierana, où il a rencontré la presse, l'officier a exhorté les manifestants - notamment les jeunes du mouvement Gen Z et les syndicalistes - à mettre un terme aux rassemblements sur la place du 13 Mai, devenue le symbole de la contestation.

Selon lui, la priorité doit désormais être de rétablir le fonctionnement normal de l'administration et de « permettre à la vie de la Nation de suivre son cours ». « Il faut éviter que le gouffre au sein de l'appareil administratif ne s'agrandisse », a-t-il souligné, appelant à une responsabilité collective face à la crise politique actuelle.

Le colonel Randrianirina a par ailleurs annoncé la volonté du Comité conjoint d'engager un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs impliqués. Des rencontres avec les jeunes de la Gen Z sont prévues afin de recueillir leurs revendications et d'orienter les futures décisions en fonction de leurs attentes.

Réunions au Capsat

D'autres institutions et forces politiques devraient également être consultées.

Dès hier, plusieurs réunions à huis clos se sont tenues au Capsat entre les membres du Comité, des représentants de la Haute Cour constitutionnelle (HCC) et plusieurs députés de l'Assemblée nationale. Aucun communiqué officiel n'a été publié à l'issue de ces échanges, qui se sont poursuivis tard dans la nuit.

Sur la place du 13 Mai, le mouvement Gen Z a maintenu ses manifestations. Étudiants, syndicalistes, paysans affectés par les remblais dans la plaine de Laniera, mais aussi des personnalités politiques récemment libérées, comme l'ancien ministre Harry Laurent Rahajason, ont pris la parole. Tous ont exprimé une même exigence : la refondation du système politique et davantage de justice sociale.