Madagascar: Concours « Our Generation » - Le pays triomphe grâce à une préparation solide

L'équipe malgache a décroché le prix du jury et celui du public à la finale internationale « Our Generation 2025 » en Russie. Ce succès récompense des mois d'efforts soutenus et de rigueur artistique.

Michella, Riantsoa et Brenda, les jeunes ambassadrices de Madagascar au concours international « Our Generation », sont de retour triomphalement après la finale qui s'est tenue samedi en Russie. Accueillies hier à l'aéroport d'Ivato, elles ont brandi fièrement le trophée, symbole d'une victoire historique pour le pays.

Sous la direction de Coach Fidy et accompagnées de l'équipe de Real TV, les trois jeunes talents ont remporté les deux distinctions majeures de la compétition : le prix du jury et le prix du public. Une consécration qui, selon leur coach, est le résultat de huit mois d'entraînement intensif et d'une préparation minutieuse, tant sur le plan technique qu'artistique et scénique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Madagascar, cette victoire est historique : les trois jeunes artistes ont remporté simultanément le prix du jury et le prix du public, confirmant l'excellence de la formation et la qualité de leur prestation. « Nous sommes rentrés avec le trophée. Si, l'année dernière, Filamatra Matokia avait remporté le prix du public, cette fois nous obtenons les deux récompenses pour les moins de 16 ans. Cette réussite est le fruit de huit mois d'entraînement intensif et du soutien indéfectible du public malgache », explique Coach Fidy.

Fierté nationale

Le succès des jeunes chanteuses repose sur une préparation méticuleuse, tant sur le plan artistique que technique. Selon leur coach, chaque détail a été travaillé : synchronisation vocale, présence scénique, gestes, mentalité et tenue vestimentaire. « Notre objectif était que le jury ne puisse rien reprocher à notre prestation. Tout a été soigneusement préparé », précise-t-il.

Les organisateurs russes ont salué la maîtrise et la sérénité des trois jeunes talents, impressionnés par leur professionnalisme et la qualité de leur interprétation. Ce triomphe ouvre désormais de nouvelles opportunités : la star internationale King More, révélée dans America's Got Talent, a proposé de collaborer avec les trois lauréates sur un nouveau titre, une étape majeure dans leurs carrières. Au-delà du trophée, cette victoire symbolise l'engagement, la discipline et le talent de la jeunesse malgache, prête à rayonner sur la scène internationale. C'est une fierté nationale et un encouragement pour les futures générations à croire en leurs rêves et à travailler avec rigueur et passion.