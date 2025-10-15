Madagascar: Fonction publique - Le service minimum s'impose

Dans plusieurs bureaux administratifs, le service minimum a été instauré afin d'assurer le fonctionnement des services malgré certaines perturbations. Actuellement, des syndicats de différents ministères, tels que celui de l'Éducation nationale et celui des inspecteurs du travail, sont en grève, ce qui réduit le nombre de personnels disponibles. Dans certains bureaux, les horaires de travail ont été limités à quelques heures.

Cette mesure permet de maintenir l'accès aux services essentiels pour les citoyens, tout en garantissant que certaines opérations administratives prioritaires ne soient pas interrompues. « Nous faisons tout notre possible pour que les usagers puissent continuer à effectuer leurs démarches importantes, même si le personnel disponible est limité », a déclaré un responsable du Fokontany Andraisoro hier.

Compromis

Par ailleurs, le nombre de citoyens venant se procurer des documents administratifs, tels que le certificat de résidence, reste actuellement faible.

Pour les usagers, cette situation se traduit souvent par des délais plus longs et des files d'attente accrues. « J'ai dû attendre plus d'une heure pour déposer mon dossier de renouvellement de carte d'identité », témoigne Rajaonarison. « Mais au moins, le service est disponible et nous pouvons accomplir nos démarches », ajoute-t-il.

Du côté des syndicats, on rappelle que le service minimum constitue un compromis nécessaire entre les revendications et la continuité du service public. Ils insistent sur le fait que cette mesure permet d'éviter une paralysie totale des administrations tout en respectant les droits des travailleurs.