Madagascar: Le plus dur reste à faire

Journée à rebondissements et historique hier. Une guerre de communiqués a débuté la journée. Le désormais président de la République sortant Andry Rajoelina a publié un décret dissolvant l'Assemblée nationale au moment même où les députés ont voté une motion d'empêchement contre sa personne.

Un débat de juridisme a envahi les réseaux sociaux. Entre-temps, devant le perron du palais d'Ambohitsorohitra, le colonel Michael Randrianirina, flanqué de ses lieutenants du Capsat, déclare avoir pris le pouvoir après quatre jours d'attente où il n'y avait plus personne pour diriger le pays, étant donné que le Président s'est réfugié à l'étranger alors que le président du Sénat a été débarqué par ses collègues. Il a annoncé la création du Conseil national de défense de transition, la nomination imminente d'un Premier ministre et la mise en place d'un gouvernement composé de dix-huit ministères, où le ministère de l'Intérieur est le grand oublié.

La transition devrait durer au maximum deux ans avant le référendum constitutionnel et les élections diverses. Le CNDT a suspendu la Constitution, le Sénat, la HCC, la CENI, la HCJ, la HDDED...

Juste avant cette déclaration, la HCC a constaté la vacance du poste de Président et a invité le colonel Michael Randrianirina à en assurer l'intérim.

La Quatrième République a donc vécu quinze ans. Reste à savoir la réaction de la communauté internationale face à cette prise de pouvoir un peu particulière. Le CNDT refuse le terme « coup d'État ».

L'objectif de la GEN Z de dégager Rajoelina est donc atteint. Mais les problèmes restent entiers. Le plus dur reste à faire pour remettre en marche l'électricité et l'eau, contrôler le prix des PPN, rétablir la sécurité, alléger les coûts de l'éducation et des soins. Il ne suffira pas d'un claquement de doigts pour obtenir des miracles.

Autre problème, et pas des moindres, les batailles de sièges entre les politiciens vont faire rage. Dès hier, les députés ont revendiqué la mise à l'écart de Rajoelina et estiment mériter leur part du gâteau. On ignore comment le CNDT va gérer cet aspect.

Il doit également satisfaire les revendications des diverses entités professionnelles et corporations. Les déclarations et communiqués tombent comme des grêlons depuis quelques jours, réclamant soit des avantages particuliers, soit des traitements de faveur, soit une indépendance. Les administrateurs civils, les agents pénitentiaires, le corps de la police, la gendarmerie, l'armée, les magistrats... ont fait entendre leur voix. Le CNDT a du pain sur la planche, d'autant que la GEN Z et les manifestants réclament des résultats immédiats après plus d'une décennie de souffrance.

En revanche, le CNDT n'a pas encore touché mot sur la douane, l'impôt, le Trésor public, qui constituent pourtant les mamelles des caisses de l'État. De même, aucune mention n'a été faite sur les organes de lutte contre la corruption, une des revendications des manifestants, qui ne font jusqu'ici qu'amuser la galerie et servent d'outils politiques.

Comme on veut un changement radical dans tous les domaines et secteurs, il va falloir passer au peigne fin tout le système. Un grain de sable suffira à tout faire capoter et tout transformer en terrible désillusion, comme c'est le cas à chaque révolution.