Madagascar: Vaccin anti-HPV - La santé sexuelle suscite l'intérêt des jeunes

La santé sexuelle gagne progressivement l'attention des jeunes à Madagascar. Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV), désormais disponible dans tout le pays, est au coeur de cette mobilisation. La campagne nationale, qui vise les filles de 9 à 14 ans encore non sexuellement actives, a commencé hier dans tous les Centres de Santé de Base (CSB) et se poursuivra jusqu'au 18 octobre.

« Avant, on ne parlait jamais de ce sujet. Aujourd'hui, on comprend pourquoi il est important de se protéger », confie une jeune fille participante à une séance de sensibilisation dans une école de Vakinankaratra. Pour d'autres, cette initiative est aussi l'occasion de se protéger tout en sensibilisant leur entourage. « J'ai appris que ce vaccin pouvait vraiment nous protéger du cancer du col de l'utérus. Maintenant, je veux que ma soeur soit aussi vaccinée », explique Larissa, élève. Les autorités sanitaires rappellent que la vaccination est plus efficace avant le début de la vie sexuelle.

Sûr et efficace

Les parents et enseignants sont donc encouragés à accompagner les jeunes filles, à les informer et à les rassurer sur les bénéfices de cette vaccination. Cette approche vise à assurer la protection sanitaire dès le plus jeune âge et à promouvoir une éducation à la santé sexuelle adaptée.

Le vaccin anti-HPV, testé et validé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), est sûr et efficace, indique le ministère de la Santé publique. Les experts soulignent que les jeunes filles vaccinées courent un risque très faible de développer un cancer du col de l'utérus à l'âge adulte.

Cette mobilisation montre que la santé sexuelle n'est plus un sujet tabou. En sensibilisant les jeunes, les parents et les enseignants, le pays progresse vers une meilleure prévention des maladies liées au HPV, tout en encourageant une jeunesse informée, responsable et proactive face à sa santé.