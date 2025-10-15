Madagascar: USA - Nya Rafali élue joueuse du match

Exploit personnel. À sa troisième saison sous le maillot du Williamsburg International FC (WIFC), Ny Anjara Rafalimanana a été élue joueuse du match dimanche au New York Metropolitan Women's Soccer League. WIFC a défait dimanche, sur un score sans appel de 13 à 0, Skulltown dans le compte de la 5e journée du championnat Division B.

De retour sur le terrain après son absence aux deux journées 3 et 4 en raison d'une blessure à la cheville, Nya Rafali a brillé à son come-back en réalisant trois buts avec seulement 24 minutes de temps de jeu.

« Le club vise l'accès en division A à la prochaine saison et a recruté beaucoup de joueuses. Je joue avec l'équipe WIFC Green avec les nouvelles recrues, et les autres évoluent avec la deuxième équipe White», confie la fondatrice de l'Yfomac Initiatives, une école de foot et de club féminin au pays. Son équipe Green a réalisé un parcours sans faute, avec cinq victoires en autant de journées. Nya Rafali avait ouvert son compteur dès la première journée contre Manhattan Kickers (7-2) et un autre but face à Queens FC (12-1) en deuxième journée. Au cours du match, elle avait été remplacée à la suite d'une blessure à la cheville.

Elle était ainsi restée sur le banc durant les J3 et J4, respectivement contre Astoria (6-0) et Magic (18-0).

WIFC Green occupe la position de leader après la J5, comptant 15 points (+53) après un parcours sans faute, devant Celtics Aces (15 points, +20). La deuxième équipe, WIFC White, se trouve quant à elle à la 6e place. Le club de Nya terminait à la troisième marche à l'issue des douze journées de la précédente saison.