Madagascar: Circulation - Réouverture du passage piéton à Anosy

Le passage piéton situé devant le Sénat à Anosy est de nouveau accessible au public. Les barrages installés sur le jardin jouxtant cette institution ont été retirés, permettant aux piétons de circuler plus librement.

« Cette réouverture facilite vraiment nos déplacements. Avec les barrages, nous ne savions plus par où traverser et il nous arrivait de passer par le rond-point, ce qui était dangereux », confie Fabienne, employée d'une société du quartier qui emprunte quotidiennement ce chemin.

Entre le 24 septembre et la mi-octobre, le passage piéton était interdit d'accès, en raison de l'installation de dispositifs de sécurité. Selon une source au sein du Sénat, ces mesures avaient été prises car le bâtiment est classé « zone rouge », en tant que palais d'État.

Cette fermeture temporaire avait fortement perturbé la circulation des piétons dans le secteur. Si le passage est désormais rouvert, les abords immédiats du Sénat demeurent toutefois interdits d'accès. Des barrages subsistent encore autour du bâtiment pour rappeler cette restriction. Les piétons circulent ainsi dans la chaussée pour passer devant le Sénat, ce qui peut être dangereux pour le piéton.