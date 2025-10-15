Madagascar: Rallye des Cardabelles - Clio Trophy - Le leader Mika Rasoamaromaka abandonne à l'ES7

Premier abandon de la saison. Favori de sa catégorie, l'équipage mixte vainqueur d'affilée des trois premières manches, Mika Rasoamaromaka - Mélissa Declerck, au volant d'une Renault Clio, a dû abandonner à l'épreuve spéciale 7, la première programmée dimanche matin à la 41e édition du Rallye Terre des Cardabelles.

Le jeune pilote malgache a déjà raflé trois victoires consécutives du championnat, dont le Rallye des Causses début avril, le Rallye Terre d'Aléria fin mai, et le Rallye Terre de Lozère les 29, 30 et 31 août. Ce Rallye des Cardabelles compte pour la quatrième et avant-dernière manche du championnat de France Rallye Terre Clio Trophy RS5. Dix spéciales étaient au programme samedi et dimanche.

Mika a encore dominé la course durant la première journée du samedi. Le champion de Madagascar en 2022 a réalisé trois scratchs, à deux reprises à l'ES1 et ES5 « L'Hospitalet » sur une distance de 11 km, puis à l'ES3 à Sainte-Eulalie (12 km) lors de la première journée du samedi. Mika a également signé deux meilleurs deuxièmes temps lors de ses deux passages à l'ES2 et ES5 « Le Camp » (22 km).

Il a par la suite terminé troisième à l'ES6, à son deuxième passage à l'ES « Sainte-Eulalie ». Puis il a abandonné suite à un accident, comme mentionné dans la liste officielle des abandons, à l'ES7 « Sévérac d'Aveyron » (14,80 km), la première spéciale de la deuxième journée. Il n'a plus pu reprendre le départ pour les trois dernières spéciales.

La 5e et dernière manche, le Rallye Terre de Vaucluse, aura lieu du 7 au 9 novembre.