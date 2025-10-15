Madagascar: Basketball - Christiane Jaofera Minaoharisoa - «Porter le maillot national restera toujours une fierté»

interview

La meneuse de jeu de l'équipe nationale Ankoay, Christiane Jaofera Minaoharisoa, entame une nouvelle étape de sa carrière. Elle vient de signer à La Tamponnaise Basketball, à La Réunion, aux côtés de sa coéquipière Harisoa Muriel Hajanirina. Elle répond à nos questions.

Christiane, comment s'est concrétisé votre départ pour La Réunion ?

Depuis les Jeux des Îles en 2023, le club de La Tamponnaise nous suivait déjà de près. Après l'Africa Cup, les discussions se sont intensifiées et le projet a fini par se concrétiser. Cela faisait plus d'un an que nous travaillions là-dessus, et aujourd'hui, tout a été bouclé et voilà. Je suis une joueuse de La Tamponnaise Basketball à La Réunion. C'est une belle opportunité pour progresser dans un cadre plus compétitif.

Quelle est la durée du contrat si vous pouvez en parler un peu ?

Pour débuter, j'ai signé pour une saison, renouvelable. C'est un bon compromis pour s'adapter. C'est largement suffisant pour prouver notre valeur et envisager la suite selon nos performances. En plus, je suis bien accueillie ici.

Quelle a été la réaction de votre famille ainsi que de votre club formateur, MB2ALL, face à ce départ ?

Ma famille a été très heureuse, car jouer à l'étranger a toujours été un rêve enfin réalisé. MB2ALL, mon club formateur, ainsi que mes coéquipières et mes entraîneurs, ont aussi exprimé leur fierté, même si notre départ crée forcément un vide dans l'équipe. Le club a respecté notre ambition et a collaboré avec La Tamponnaise pour la réussite de ce projet. Ce transfert, c'est une belle reconnaissance du travail que nous avons accompli pour le basketball à Madagascar.

Quels sont vos défis personnels désormais ?

La vie est un défi permanent. Mon objectif est de continuer à élever mon niveau de jeu pour apporter toujours plus à ma nouvelle équipe. Avec ma coéquipière Muriel, nous espérons contribuer à la conquête de plusieurs titres avec La Tamponnaise. Nous voulons prouver que les basketteuses malgaches peuvent briller à l'international tout en restant fidèles à leurs racines.

Êtes-vous toujours disponible pour la sélection nationale, notamment pour l'Africa Cup 3x3 prévue en décembre ?

Porter le maillot et défendre les couleurs de Madagascar est une immense responsabilité, mais aussi une grande fierté. Si je suis sollicitée et que cela ne perturbe pas les engagements en club, je répondrai toujours présente. Tout dépendra aussi de l'accord entre la Fédération malgache de basketball (FMBB) et notre nouveau club.

Pouvez-vous adresser un message pour les jeunes basketteurs et les fans à Madagascar ?

Je leur dis de ne jamais cesser de croire en leurs rêves. Rien ne vient sans effort, mais tout travail finit par être récompensé. Il faut persévérer, rester déterminé et ne pas se décourager face aux obstacles. Si j'ai pu franchir cette étape aujourd'hui, c'est grâce à la passion et à la discipline.