Madagascar: Ballon ovale - Malagasy Rugby applique de nouveaux règlements

Hydratation, temps de jeu et sécurité : Malagasy Rugby adopte les nouvelles normes internationales afin d'uniformiser la pratique sur le terrain de jeu et de protéger les joueurs à chaque arrêt de match sur le terrain. À cet effet, la Commission centrale des arbitres (CCA) et la Direction technique des arbitres (DTA) ont publié une note détaillant les nouvelles règles applicables dès la saison 2025-2026.

Ces ajustements concernent notamment la gestion du temps, les plaquages, les mêlées et la discipline autour du ruck (une mêlée spontanée) et du maul, appelé aussi cocote. Les arbitres insistent sur le respect des délais de 30 secondes pour les formations (touche, mêlée, alignement) et de 60 secondes pour les pénalités ou transformations.

Une autre priorité absolue est la sécurité. Les plaquages bas sont privilégiés et les gestes dangereux, comme les torsions, les prises au cou ou les percussions à l'épaule, sont formellement bannis.

« Ces mesures s'inscrivent dans une volonté d'harmonisation avec les standards internationaux et répondent à des enjeux cruciaux : préserver la santé des joueurs et fluidifier le déroulement des rencontres sans perdre trop de temps », confie Antsoniandro Randrianorosoan, DTN de Malagasy Rugby.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Désormais, les porteurs d'eau ne pourront pénétrer sur le terrain qu'après un essai marqué. L'équipe qui a marqué devra se ravitailler dans sa zone des 10 mètres, tandis que l'équipe ayant encaissé l'essai pourra s'hydrater dans son en-but. En l'absence d'essai, une pause hydratation reste possible au cours de la première moitié de chaque mi-temps, garantissant ainsi la sécurité des joueurs en cas de fortes chaleurs.

Ces ajustements, qui entreront en vigueur dès la nouvelle saison, traduisent l'engagement de Malagasy Rugby pour un jeu plus rapide, plus clair et surtout plus sûr. Ils marquent une étape importante vers une pratique modernisée et pleinement alignée sur l'évolution mondiale du rugby.

Nouvelles règles à retenir

Hydratation : autorisée uniquement après un essai ou blessure.· Temps de jeu : 60 secondes au maximum pour une pénalité ou transformation.· Plaquage : le plaqueur doit rester debout, le porteur ne peut sauter.· Ruck/Maul : interdiction d'intervenir à moins d'un mètre si non engagé.· Touche/Mêlée : formation dans les 30 secondes suivant la marque.