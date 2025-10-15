Madagascar: Portrait - Antema Iaro unit ART, pédagogie et engagement

Figure emblématique de la scène musicale malgache, Antema Iaro incarne une génération d'artistes qui allient passion, pédagogie et engagement. À travers son académie « Antema Iaro Music », il forme et inspire les jeunes talents, convaincu que la musique peut transformer des vies.

Musicien, formateur et humaniste, Antema Iaro fait bien plus que jouer ou enseigner : il façonne des artistes et bâtit des ponts entre les générations. Depuis la création de son académie, il s'investit pleinement pour offrir aux jeunes une formation complète, alliant chant, guitare, danse et art de la scène. Son objectif est de donner à chacun la possibilité d'exprimer son potentiel, quelle que soit sa condition sociale.

Véritable pilier de la culture musicale à Madagascar, il s'est produit sur les plus grandes scènes du pays, du Festival MadaJazzCar à Toamasina à la Fête de la Musique à Ankorondrano, en passant par le Taombaovao Malagasy. Mais derrière l'artiste se cache un pédagogue passionné, qui dirige depuis 2019 un centre de formation artistique à vocation sociale, installé chez lui afin de rendre la culture accessible aux plus démunis.

Passion

En 2022, il organise sa première exposition artistique et musicale au Tranompokonolona d'Ankorondrano, explorant un thème qui lui est cher : l'expression des émotions à travers les arts. Cette même année, il est finaliste du tremplin MadaJazzCar (région Atsinanana), une expérience qu'il choisira finalement d'interrompre en signe de sensibilité à la situation actuelle du pays.

Artiste engagé, Antema Iaro ne sépare jamais la musique de ses convictions. « Je suis contre la violation du droit d'expression .Tout individu a le droit de dire ce qu'il veut », confie-t-il. Pour lui, la liberté d'expression, la culture et l'éducation artistique demeurent des piliers essentiels du développement de Madagascar.

Nourri par une passion précoce pour le chant et la guitare, il a su créer un style unique, mêlant sonorités traditionnelles malgaches et influences jazz, funk et pop. Son approche musicale, profondément humaine, fait de lui un symbole d'ouverture et de créativité.

Aujourd'hui, Antema Iaro rêve d'élargir son académie et de collaborer avec des artistes du monde entier. Fidèle à sa devise, il continue de faire de chaque note un message d'espoir et de cohésion pour la jeunesse malgache.