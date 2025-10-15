Madagascar: Répression violente - Des manifestants restent hospitalisés

15 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Presque une semaine après la fin des manifestations et répressions violentes qui ont bouleversé la capitale, une dizaine de blessés continue de lutter pour leur survie. Parmi eux, un jeune homme grièvement atteint serait loin des projecteurs et des promesses de prise en charge. Ses images circulent sur les réseaux sociaux et incarnent la détresse des victimes oubliées.

Fracture du bras, impossibilité de se tenir debout, de s'asseoir ou même de s'alimenter. Bref, les séquelles sont lourdes. Selon ses proches, il n'a encore bénéficié d'aucun soin hospitalier pris en charge par la gendarmerie, contrairement à ce qui avait été annoncé pour les blessés des rassemblements. Sa famille, en grande précarité, tente tant bien que mal d'assurer les soins, alors que l'état du jeune homme nécessite une intervention chirurgicale urgente, surtout au niveau de la mâchoire.

Installée à Tsimbazaza, la famille lance un appel à la solidarité. Sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient pour demander un soutien financier ou matériel, et surtout pour que le cas de ce jeune manifestant ne soit pas ignoré.

