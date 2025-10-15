Madagascar: Festival des livres « Thriller » - Frissons garantis à l'Alliance Française

La quatrième édition du Festival des livres « Thriller » promet suspense et émotions fortes à l'Alliance Française d'Andavamamba, du 25 au 31 octobre.

Mystère, peur et imagination seront au rendez-vous à l'Alliance Française d'Andavamamba. Du 25 au 31 octobre, la quatrième édition du Festival des livres « Thriller » plongera les visiteurs dans un univers haletant où les mots riment avec frisson. Une initiative qui s'inscrit, selon Hadrianna Rajerinirina, responsable à l'AFT, dans la volonté de « valoriser les événements tels que Halloween » tout en donnant une place spéciale à la littérature de suspense et d'horreur.

Ce festival vise avant tout à faire découvrir ou redécouvrir les livres « Thriller », qui se définissent comme étant des romans de suspense qui tiennent le lecteur en haleine par une intrigue pleine de tension, de mystère et de rebondissements, souvent centrée sur le danger, le crime ou la peur ; un genre encore peu connu du grand public malgache. « Beaucoup ignorent leur existence ou même leur sens, explique Hadrianna Rajerinirina. Pourtant, la médiathèque de l'AFT Andavamamba en possède des milliers, destinés aussi bien aux adolescents qu'aux adultes. »

Et quoi de mieux qu'Halloween pour célébrer ces ouvrages d'épouvante? Durant une semaine, l'Alliance se transformera en repaire des amateurs de sensations fortes, avec un programme riche et varié: rencontres littéraires, contes, slam-débat, théâtre, comédie musicale et animations thématiques.

L'entrée sera gratuite, offrant à chacun la possibilité de plonger dans ces récits sombres et captivants où chaque page promet un nouveau sursaut.