Afrique: Lancement d'Agriconnect - La BAD mise sur l'agriculture pour transformer l'économie africaine

L’initiative AgriConnect a été officiellement lancée le 14 octobre, en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, actuellement en cours à Washington, aux États-Unis. AgriConnect est la nouvelle initiative du Groupe de la Banque mondiale visant à faire de l’agriculture à petite échelle un moteur de croissance durable, d’emplois et de sécurité alimentaire.

À cette occasion, le président de la Banque africaine de développement (BAD) Dr Sidy Ould Tah a souligné le rôle central que joue l’agriculture dans le développement économique et social du continent africain. Portée par plusieurs banques multilatérales de développement, cette nouvelle initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois et soutenir les petits exploitants agricoles à travers des outils numériques et des financements innovants.

Lors de son intervention, le président de la BAD a salué cette collaboration renforcée entre institutions internationales, la qualifiant de « chapitre nouveau » dans l’effort collectif pour transformer les économies rurales en Afrique. Il a rappelé que l’agriculture constitue, selon la BAD, « le levier le plus puissant pour créer des emplois », notamment pour une jeunesse en forte croissance démographique.

L’initiative AgriConnect intervient dans la continuité de « Mission 300 », un pacte énergétique annoncé récemment en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, visant à connecter 300 millions d’Africains à l’électricité. Désormais, la coopération s’étend au secteur agricole, avec une ambition claire : celle de renforcer la résilience des systèmes alimentaires et assurer une croissance inclusive.

Grâce à sa stratégie Feed Africa, la Banque africaine de développement revendique déjà des résultats tangibles. D’après le patron de la BAD, plus de 74 millions de personnes sont sorties de l’insécurité alimentaire, tandis que 11 millions de petits agriculteurs ont adopté des technologies agricoles innovantes et rentables.

Toutefois, le président de la BAD insiste sur l’urgence d’intensifier les efforts. « Une personne sur trois reste en situation d’insécurité alimentaire en Afrique, et d’ici 2050, 450 millions de jeunes entreront sur le marché du travail », a-t-il indiqué.

AgriConnect devrait permettre d’accélérer cette dynamique en facilitant l’accès au crédit, en réduisant les risques liés aux investissements privés grâce à des financements mixtes (blended finance), et en traduisant les stratégies nationales en projets concrets sur le terrain.

Le président de la BAD a également profité de cette tribune pour rappeler les grandes priorités stratégiques de son institution. Il s’agit de la mobilisation de capitaux à grande échelle, la restauration de la souveraineté financière africaine, l’investissement dans la jeunesse et les femmes, ainsi que le développement d’infrastructures résilientes et de chaînes de valeur agricoles à forte valeur ajoutée.

« Ensemble, nous pouvons apporter un changement durable pour les agriculteurs, les systèmes alimentaires et l’avenir du continent », a-t-il conclu, appelant à poursuivre la mobilisation collective autour d’une vision partagée du développement agricole.