Sénégal: Tabagisme - Une baisse de la prévalence chez les adultes notée au pays en 2015 et 2023

Au Sénégal, le taux de prévalence du tabagisme a diminué chez les adultes, passant de 6,0% en 2015 à 4,4% en 2023. C'est ce qui ressort des Rapports des enquêtes sur le tabagisme (GATS) publiés mardi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Au Sénégal, en 2023, environ un demi-million d'adultes, soit 4,1% de la population de 15 ans et plus, étaient des fumeurs actuels. Toutefois, selon l'Ansd, cette proportion plus importante chez les hommes (7,8%) que chez les femmes (0,4%) montre qu'un homme est à peu près 20 fois plus susceptible d'être un fumeur actuel qu'une femme.

« La prévalence du tabagisme a diminué chez les adultes, passant de 6,0% en 2015 à 4,4% en 2023. Cela représente une baisse de 1,6 point de pourcentage sur la période. En variation relative cela correspond à une baisse de la prévalence de 26,7% (25,5% chez les hommes et 33,3% chez les femmes) », rapporte l'Ansd à travers les Rapports des enquêtes sur le tabagisme (GATS) rendus publics mardi.

D'après le document, la prévalence de l'usage du tabac à fumer est de 4,1% (0,4 million) dans l'ensemble, soit 7,8% chez les hommes et 0,4% chez les femmes. Elle est de 4,6% dans les zones urbaines et de 3,6% dans les zones rurales en 2023.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'âge, l'Agence sénégalaise en charge de la statistique renseigne que la prévalence de la consommation de tabac fumé est de 1,6% chez les 15-24 ans, de 6,2% chez les 25-44 ans, de 6,3% chez les 45-64 ans et de 3,0% chez les 65 ans et plus.

En moyenne 8,3 cigarettes consommées par jour

Concernant le type de tabac à fumer le plus communément consommé par les adultes, la même source indique qu'il est la cigarette manufacturée, utilisée par 2,9% des adultes. Globalement, 3,4% des adultes fument quotidiennement du tabac et 0,7% en fument occasionnellement. Dans l'ensemble, 2,9 % des adultes fument en 2023 des cigarettes manufacturées.

En moyenne, les adultes qui fument quotidiennement des cigarettes manufacturées consomment 8,3 cigarettes par jour. Environ la moitié (49,6%) des utilisateurs quotidiens consomment 5 à 9 cigarettes par jour.

« La prévalence globale de la consommation de tabac sans fumée en 2023 de 0,4% chez les adultes au Sénégal, dont 0,5% chez les femmes et 0,3% chez les hommes », lit-on dans les rapports.

L'exposition au tabagisme passif dans les lieux publics réduite

Il ressort également des enquêtes de l'Ansd que l'exposition au tabagisme passif dans les lieux publics a diminué entre 2015 et 2023. Et, les réductions relatives les moins importantes de l'exposition au tabagisme passif ont été observées dans les bars/boîtes de nuit (-5,7%), les restaurants (-13,9%) et les transports en commun (-18,2%).

En revanche, dans les universités (-55,4%), les établissements de soins de santé (-41,2%), les établissements scolaires (-38,6%), les bâtiments gouvernementaux (-36,4%), les lieux de travail (-30,6%) et les domiciles (-30,6%), la baisse a été plus marquée.

Au moins 8 778 FCFA dépensés en cigarettes chaque mois

Par rapport aux aspects économiques du tabagisme, le document révèle que pendant la période sous revue, la dépense mensuelle moyenne en cigarettes était de 8 778 FCFA. Par groupe d'âge, la dépense mensuelle moyenne en cigarettes varie de 8 524 FCFA chez les 25-44 ans à 11 192 FCFA chez les 45-64 ans.

« Notons que depuis décembre 2018, la taxe d'accise sur le tabac est de 65,0 %. Les résultats de l'enquête de 2023 renseignent une proportion de 93,4% d'adultes favorables à une augmentation des taxes sur le tabac et sur les produits du tabac », rappelle l'Ansd.