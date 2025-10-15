Sénégal: Réaction du président Diomaye après le match - « Nous avons encore de plus grands rêves»

La qualification du Sénégal à la Coupe du monde 2026 n'est qu'une étape, selon le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Mais, reconnait-il, cette étape mène l'équipe nationale à une compétition majeure où le pays a déjà été fièrement représenté par la génération des joueurs des années 2000. C'est ce qu'a relevé le président Diomaye, mardi soir après le match, lors d'une visite des vestiaires des Lions.

Ayant pris part au match opposant le Sénégal et la Mauritanie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa fierté et sa satisfaction après la qualification de son pays à la Coupe du monde 2026.

D'après lui, les Lions ont fait preuve « d'une grande abnégation, d'engagement et du sens du sacrifice ». Pour y arriver, rappelle-t-il, ils ont accueilli à Dakar et à l'extérieur d'autres équipes.

« Ils n'ont pas fait que se qualifier, ils se sont qualifiés avec respect. (...) Nous avons encore de plus grands rêves. La qualification n'est qu'une étape, mais cette étape nous mène à une compétition majeure où nous avons déjà été fièrement représentés par vos prédécesseurs », a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aller au-delà des quarts de finale

Toutefois, le chef de l'État se dit rassuré de voir cette génération autour des jeunes de l'encadrement et de les voir aussi leur faire rêver et leur faire comprendre qu'ils peuvent aller autant qu'ils ont été loin et même plus loin que ce qu'ils ont déjà fait.

« Le Sénégal en est bien capable et vous aurez derrière vous tout le soutien de l'État, tout le soutien du gouvernement et tout le soutien du peuple sénégalais qui, comme vous le savez, est un peuple qui est très attaché au sport, particulièrement au football », a-t-il dit.

Car, soutient le président Diomaye, le Sénégal a une équipe de « grande qualité, des joueurs de talent ». « Mais qu'ils comprennent aussi toute la responsabilité qui pèse sur nos épaules et qu'ils portent ce drapeau avec beaucoup de fierté, beaucoup d'engagement », a-t-il ajouté.

Le chef de l'État a par cette occasion félicité l'encadrement technique, le coach, tous les supporters et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce remarquable parcours.

« Et autant que vous êtes, encadrement, joueurs, staff technique dans son ensemble, le coach, tout le monde ; vous nous avez rendu extrêmement fiers. Merci de nous avoir rendu aussi fiers, de nous avoir si dignement représentés et d'avoir porté très haut les couleurs de notre pays, de notre peuple », a conclu le président de la République Bassirou Diomaye Faye.