Sénégal: Mondial 2026 - Bassirou Diomaye Faye, 'satisfait' de la qualification, promet le soutien de l'Etat

Diamniadio — Le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye s'est dit "satisfait de la qualification avec la manière"des Lions du Sénégal pour la Coupe du Monde 2026, assurant que l'Etat va accompagner l'équipe pur une meilleure participation à la Coupe du monde 2026.

"Nous avons fait des résultats probants à domicile ou à l'extérieur qui ont conduit à cette qualification. L'équipe s'est qualifiée de fort belle manière. Je suis satisfait de voir que nous avons une très grande équipe avec des joueurs de qualité", s'est félicité le président Faye.

L'équipe nationale de football du Sénégal a surclassé (4-0) celle de la Mauritanie, mardi, se qualifiant pour sa quatrième Coupe du monde, la troisième consécutive.

Les Lions n'avaient besoin que d'un point pour se qualifier pour le Mondial 2026. Mais ils étaient décidés à tenir leur rang devant leur public dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son épouse.

Le Sénégal domine le classement du groupe B des qualifications avec sept victoires et trois matchs nuls. Cerise sur le gâteau, les Lions sont invaincus depuis 26 matchs.

Après le match le chef de l'Etat s'est invité dans les vestiaires des Lions pour leur livrer un mot de félicitation.

"Les joueurs comprennent la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Il portent fièrement le drapeau. Je félicite toute l'équipe, l'encadrement technique et administratif, sans oublier les supporters", a notamment dit Bassirou Diomaye Faye, habillé d'un maillot de l'équipe nationale.

"La qualification n'est qu'une étape. Le rêve est encore plus grand. Vos prédécesseurs nous ont représentés dignement" , a poursuivi le Chef de l'Etat, avant de promettre "le soutien de l'Etat et du peuple qui aime le sport".