Sénégal: Dakar hôte de la Journée internationale de l'écrivain africain, à partir du 7 novembre

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La capitale sénégalaise accueille du 7 au 11 novembre 2025 la 33e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain dont le thème retenu cette année est "Littérature et écritures plurielles", a annoncé, mardi, l'Association des écrivains du Sénégal (AES).

Selon Abdoulaye Fodé Ndione, président de l'AES, l'objectif de ces quatre jours de discussions sera de faire l'état de la littérature africaine.

"L'objectif est non seulement de faire un rappel sur la littérature africaine, mais, aussi de voir ce qui a été réalisé au cours de l'année. Nous voulons voir l'état de la littérature en Afrique", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Cette rencontre enregistrera la participation de plusieurs pays, selon lui.

La République démocratique du Congo est le pays invité d'honneur.

Le parrain de cette 33e édition de la Journée de l'écrivain africain est l'ancien ministre des Affaires Etrangères de la Gambie, Mamadou Tangara, actuel chargé de mission de l'Union Africaine pour le Sahel.

