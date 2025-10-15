Sénégal: La chambre de commerce veut formaliser 400 entreprises d'ici 2029 (président)

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine (centre) compte formaliser, d'ici 2029, 400 entreprises de la région, a annoncé son président, Dr Moustapha Diop.

"La Chambre de commerce s'est engagée à formaliser 400 entreprises d'ici 2029. Il s'agit d'une formalisation systémique de leurs activités et d'incuber 80 petites et moyennes entreprises à fort potentiel de développement", a- t-il expliqué.

Il s'exprimait lors d'un forum organisé par la chambre consulaire, en partenariat avec l'Agence Belge de coopération internationale (ENABEL), à travers le projet "Naatal Sine Saloum".

Cette rencontre a été présidée par l'adjointe au gouverneur de Kaffrine chargée du développement, Lala Camara, en présence de Souleymane Amar, coordonnateur du projet "Naatal Sine Saloum", ainsi que d'autres acteurs de développement.

"Cette initiative vise à davantage promouvoir un développement économique local inclusif, durable et créateur d'emplois pour les jeunes et les femmes", a fait valoir Dr Moustapha Diop.

